Entführung in Mexiko: 16 Sicherheitsbeamte wieder freigelassen

Nach drei Tagen in der Gewalt von Entführern sind 16 Sicherheitsbeamte im Süden Mexikos wieder auf freiem Fuß. Die Männer seien am Freitag in einem Kleinlaster alleine an der Zentrale der Polizei des Staates Chiapas in Tuxtla Gutiérrez eingetroffen, hieß es aus dem Büro der Staatsanwaltschaft. Gouverneur Rutilio Escandón bestätigte ihre Rückkehr auf Twitter. Unter welchen Umständen die Freilassung der Männer zustande kam, blieb offen.

Bewaffnete hatten sich am Dienstag auf einer Autobahn mit ihren Lieferwagen einem Polizeitransporter in den Weg gestellt und alle männlichen Sicherheitsbeamten verschleppt. 17 Frauen ließen die Entführer zurück. Nach Angaben von Präsident Manuel López Obrador arbeiten die verschleppten Männer in einem lokalen Gefängnis als Wärter oder als Mitarbeiter der Verwaltung, stehen jedoch in Diensten der Staatspolizei.

Im Süden Mexikos hat die Gewalt zuletzt stark zugenommen. Behörden machen einen Territorialstreit zwischen den Drogenkartellen Sinaloa und Jalisco Nueva Generación dafür verantwortlich.

