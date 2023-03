39 Menschen sind Behördenangaben zufolge bei einem Brand in einer mexikanischen Internierungsanstalt für Einwanderer ums Leben gekommen. Das Feuer soll ausgebrochen sein, nachdem rund 70 Migranten in der Stadt Ciudad Juárez nahe dem Grenzübergang zum US-Bundesstaat Texas aufgegriffen wurden.

Migranten warten an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten, gesehen von Ciudad Juarez, Mexiko, aus (Archivbild).

Mexiko: 39 Tote bei Brand in Migrationszentrum

Mexiko-Stadt. Bei einem Brand in einer Internierungsanstalt für Einwanderer in Mexiko sind nach Behördenangaben 39 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 29 seien verletzt worden, sagte ein Vertreter des Nationalen Einwanderungsinstituts am Dienstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bilder vom Brandort zeigten aufgereihte Leichen, die vor der Einrichtung in Ciudad Juárez lagen. Auch Krankenwagen, Feuerwehrleute und Transporter des Leichenschauhauses waren zu sehen.

Stadt liegt nahe der Grenze zu Texas

Zuvor hatte die Zeitung „Diario de Juárez“ unter Berufung auf Quellen bei der Staatsanwaltschaft von 36 Toten berichtet. Den Medien zufolge soll das Feuer am Montagabend im Gebäude ausgebrochen sein, nachdem die Behörden rund 70 Migranten, die sich auf den Straßen der Stadt aufhielten, aufgegriffen hatten. Ciudad Juárez, in der Nähe der Grenze zum US-Staat Texas, ist ein wichtiger Grenzübergang für Migranten, die in die Vereinigten Staaten einreisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Unterkünfte sind oft überfüllt, weil viele Menschen auf eine Gelegenheit zum Grenzübertritt warten oder in den USA Asyl beantragt haben. Bilder vom Brandort zeigten Krankenwagen, Feuerwehrleute und Leichenwagen rund um die Einrichtung.

RND/AP