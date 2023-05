Ein Vulkan unter wissenschaftlicher Beobachtung: Mexikos Popocatépetl

Mexiko-Stadt. Als der Vulkan Popocatépetl in Mexiko in dieser Woche wieder Aschewolken ausspuckte, war die Bevölkerung der umliegenden Dörfer rasch gewarnt. Schulen wurden geschlossen und Anwohner aufgefordert, in Innenräumen zu bleiben und im Freien Mund und Nase zu bedecken. Die Menschen, die am Rande des Vulkans leben, kennen das seit der Popocatépetl 1994 wieder zum Leben erwachte und immer wieder giftige Gase, Asche und Steine ausspuckt.

Angesichts erhöhter Aktivität ist die Warnstufe für den Vulkan Popocatépetl in Mexiko am Sonntag erhöht worden. Die neue Warnstufe ist nach Angaben des nationalen Zivilschutzes nur noch einen Schritt von der Alarmstufe Rot entfernt, in der die Bevölkerung für eine Evakuierung bereit sein soll. An diesem Montag sollen Evakuierungsrouten und die Ausweisung von Notunterkünften überprüft werden. Im Umkreis von 100 Kilometern leben etwa 25 Millionen Menschen.

Wissenschaftler behalten Vulkan genau im Auge

Sechs Kameras am Gipfel des 5426 Meter hohen Vulkans senden rund um die Uhr Bilder an das Beobachtungszentrum der nationalen Behörde zur Katastrophenprävention (Cenapred) in Mexiko-Stadt. Ein Temperatursensor und zwölf seismologische Stationen senden weitere Daten an ein Team aus 13 Wissenschaftlern mit unterschiedlichen Spezialisierungen, die jede Regung des Vulkans genau beobachten. Denn eine größere Eruption des Popocatépetl könnte eine Gefahr für die gesamte Hauptstadtregion mit ihren 22 Millionen Einwohnern darstellen.

Der Vulkan liegt nur 72 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt, dessen Ausläufer im Osten reichen aber deutlich näher an den Popocatépetl heran. Damit nicht genug, leben die Bewohner auch noch mit der ständigen Gefahr eines neuen großen Erdbebens, das während des weichen Erdreichs große Zerstörungen in der Hauptstadt anrichten könnte - so wie 1985 und 2017.

Bei einem Erdbeben ist eine frühzeitige Warnung der Bevölkerung meist nur sehr begrenzt möglich. Auch dafür haben die Cenapred-Experten Sensoren, deren Signale schneller übertragen werden als sich die Erschütterungen eines Erdbebens bewegen. Aber viel mehr als eine halbe Minute dürften die Bewohner nicht haben, um sich im Fall des Falles nach der Sirene aus ihren Häusern zu retten.

Ampelsystem gibt der Bevölkerung Orientierung

Bei Vulkanen kann ein Ausbruch oft deutlich präziser vorausgesagt werden. Dafür müssen im Cenapred-Zentrum aber Paulino Alonso und seine Kollegen ständig die Daten im Auge behalten. Die Seismografen können etwa Erschütterungen im Inneren des Vulkans erfassen, die ein Hinweis darauf sein könnten, dass heißes Gestein und Gas sich den Weg zur Spitze des Vulkans bahnen. Auch die Gase in nahe gelegenen heißen Quellen hat Alonso bei seiner Arbeit im Auge - und die Windrichtung, die den Weg der Aschewolke bestimmen würde.

All diese komplexen Zusammenhänge versuchen die Wissenschaftler, der Bevölkerung mit einer einfachen Ampel zu erklären. Bei Grün ist alles sicher, bei Gelb sollte man wachsam sein und bei Rot besteht Gefahr. Auf Grün ist die Ampel seit der Einführung nur sehr selten gefallen, meist bleibt sie auf Gelb, auch vor und nach dem Ascheregen dieser Woche.

Manchmal beruhigt sich der Popocatépetl wieder, aber meistens nicht für lange. Bis dahin dürfen die Kinder in den umliegenden Schulen erst einmal wieder zur Schule.

