Der mexikanische Generalstaatsanwalt Jesús Murillo Karam spricht während einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt, Mexiko, am 22. August 2013. Acht Jahre nach dem Verschwinden von 43 Studenten in Mexiko ist ein Strafverfahren gegen den damaligen Generalstaatsanwalt eröffnet worden (Archvibild).

© Quelle: Alex Cruz/EFE/dpa