Michael-Jackson-Imitator stirbt nach Würgegriff

New York. Ein Mann, der in der New Yorker U-Bahn Fahrgäste anschrie, ist im Würgegriff eines Mitfahrers gestorben. Der 30-Jährige sei an der Quetschung seines Halses gestorben, teilte die Gerichtsmedizin in der US-Millionenmetropole am Mittwoch mit. Andere Fahrgäste hatten ihn überwältigt. Einer von ihnen nahm ihn in den Würgegriff, bis sein Körper erschlaffte, wie aus Angaben von Polizeivertretern und Videoaufnahmen von dem Vorfall hervorging.

Der Getötete war einigen New Yorkern als Michael-Jackson-Imitator bekannt, der regelmäßig in der Station am Times Square tanzte. Am Montagnachmittag (Ortszeit) sei er immer wieder schreiend durch die Bahn gelaufen, bis ihn mindestens drei Fahrgäste überwältigt hätten, darunter ein Marineinfanterist, der seinen Hals mit seinem Arm einklemmte, beschrieben Zeugen und Polizei.

Fall wird als Tötungsdelikt eingestuft

Der freie Journalist Juan Alberto Vazquez veröffentlichte ein Video der Auseinandersetzung, das sich schnell im Internet verbreitete. Darin ist zu sehen, wie der Soldat neben dem 30-Jährigen liegt und ihn mehrere Minuten lang im Schwitzkasten hält. Während der zu Boden Gebrachte versucht, sich freizustrampeln, hält ein zweiter Passagier seine Arme fest, während wiederum ein dritter Mitfahrer seine Schulter niederdrückt. Warum sich die Gruppe zu diesem Handeln entschied, war zunächst unklar. Das Opfer ist schwarz. Es wurde kurz nach dem Vorfall in einem Krankenhaus im Stadtteil Manhattan für tot erklärt. Alberto Vazquez sagte der „New York Post“, der 30-Jährige habe aggressiv geschrien und sich über Hunger und Durst beschwert. Körperlich angegriffen habe er niemanden. Das Video setzt erst ein, als sich der Mann bereits auf dem Boden befindet.

Ein Sprecher des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan sagte, die Ermittlungen dauerten an. Die Gerichtsmedizin stufte den Fall aber bereits als Tötungsdelikt ein. Das Video des Vorfalls rief starke Reaktionen in der Stadtbevölkerung und von offizieller Seite hervor. Eine Gruppe von Demonstranten forderte am Mittwoch an der U-Bahn-Station, wo der Mann zu Tode kam, Verhaftungen. Der 24-jährige Marineinfanterist, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Weißen handelte, wurde zunächst festgenommen, dann aber freigelassen, ohne dass Vorwürfe erhoben wurden.

Der Vorfall fällt in eine Zeit, in der den Themen Obdachlosigkeit und psychische Erkrankungen in den Straßen und U-Bahnen der Stadt viel öffentliche Aufmerksamkeit zukommt. Noch stark präsent im kollektiven Gedächtnis ist etwa ein Schusswaffenangriff in der U-Bahn im April 2022 mit vielen Verletzten. In dessen Nachgang hatte Bürgermeister Eric Adams den Einsatz zusätzlicher Polizisten und von Fachleuten für psychische Erkrankungen im U-Bahn-Netz versprochen.

Dave Giffen, der Exekutivdirektor der Wohnungslosen-Hilfsorganisation Coalition for the Homeless, machte Behördenvertreter auf Stadt- und Staatsebene für eine unangemessene Antwort auf eine Krise der mentalen Gesundheit verantwortlich. „Der Umstand, dass jemand, der einem gestressten und psychisch kranken Menschen das Leben genommen hat, auf freien Fuß gesetzt werden kann, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen, ist schockierend“, befand er. „Dies ist eine absolute Travestie, die sofort untersucht werden muss.“ Ähnlich äußerten sich mehrere demokratische Mandatsträger. Ein Sprecher des Bürgermeisters verwies darauf, dass in dem Fall noch vieles unklar sei.

Neely hatte treue Fangemeinde in New York

In sozialen Netzwerken würdigten viele New Yorker den Getöteten - Jordan Neely sein Name - mit Videos seiner Tanzauftritte. Die Aufnahmen machten deutlich, dass er unter den Pendlern der Stadt offenbar eine treue Fangemeinde hatte. Einige hatten sich auch Sorgen gemacht, wie aus Youtube-Kommentaren hervorgeht, als der Mann im vergangenen Jahr zeitweise vermisst wurde.

Jason Williams, ein Schauspieler, erinnerte sich daran, wie er Neely traf, als er im Jahr 2007 nach New York zog. Der damalige Teenager sei ein agiler Imitator des „King of Pop“ gewesen, der Spenden gesammelt habe, während er in der U-Bahn den Moonwalk machte und „Billie Jean“ trällerte. „Er verkörperte den quirligen Geist von New York“, sagte Williams. „Er war ein großartiger Künstler und es ist eine echte Tragödie, dass er so sinnlos getötet wurde.“

RND/AP

