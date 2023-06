﻿Michelin-Auszeichnung: Warum Mona Schraders Service der beste in Deutschland ist

Mona Schrader gibt sich selbstbewusst, sie sei nicht „Standard“, sie sei „eher Rock ’n’ Roll“. Ihr Service im Sternerestaurant Jante in Hannover wurde vom Guide Michelin zum besten in ganz Deutschland ausgezeichnet. Ein Schulpraktikum war für die 33-Jährige der Startschuss für ihre Karriere.

Hannover. Die Trophäe hat ihren Platz gleich rechts an der Eingangstür zum Jante. Das Lokal am Braunschweiger Platz in Hannover hat acht Tische, zwei Sterne im Guide Michelin – und den besten Service in ganz Deutschland. Mona Schrader (33) hat die Auszeichnung am 4. März bei einer Gala in Karlsruhe bekommen, Laudator Christian Bau (Victor’s Fine Dining) schwärmte von der Restaurantleiterin aus der Landeshauptstadt Niedersachsens: „Guter Service ist fachkundig, aber nie belehrend. Das schafft man mit Charakter und Persönlichkeit.“ Schrader ist stolz auf diese Michelin-Ehrung. Weil sie weiß, dass ihre Art des Umgangs mit Gästen „nicht Standard“ ist: „Ich bin eher Rock ’n’ Roll. Das ist auch eine Botschaft an junge Gäste.“