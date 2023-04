Michelin-Sterne: Wo sind Deutschlands beste Restaurants?

Seit mehr als 50 Jahren vergibt der Guide Michelin Sterne für die besten Restaurants in Deutschland. Am Dienstag wird die neue Liste in Karlsruhe vorgestellt. Was sind die Topadressen und in welchen Städten gibt es die meisten Sternerestaurants? Eine Übersicht.

Am 4. April 2023 werden in Karlsruhe die diesjährigen Michelin-Sterne bekannt gegeben.

Am Dienstag wird der neue Guide Michelin für Sternerestaurants in Deutschland vorgestellt. Die deutsche Ausgabe des berühmten französischen Hotel- und Reiseführers kürt seit 1966 die Topadressen der hiesigen Feinschmeckerküche – im vergangenen Jahr wurden 327 Restaurants ausgezeichnet.

Neben den Sternen für die beste Küche gibt es auch einen grünen Stern für Nachhaltigkeit sowie Preise für besonderen Service. Welche Restaurants in Deutschland mit Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden, zeigen wir hier.

Welche Restaurants in Deutschland haben drei Michelin-Sterne?

Vor der Vergabe der neuen Michelin-Sterne im Jahr 2023 gab es in Deutschland 272 Restaurants mit einem Stern, 46 Restaurants mit zwei Sternen und neun Restaurants mit der Höchstauszeichnung von drei Sternen. Diese sind:

Restaurant Ort Aqua Wolfsburg Bareiss Baiersbronn Überfahrt Rottach-Egern Rutz Berlin schanz. restaurant. Piesport Schwarzwaldstube Baiersbronn The Table Hamburg Victor‘s Fine Dining Perl Waldhotel Sonnora Dreis

Wo gibt es am meisten Restaurants mit Michelin-Sternen?

Ausgezeichnete Küche findet sich in allen Teilen Deutschlands, vermehrt gibt es Sternerestaurants in großen Städten wie Berlin, Hamburg, Köln oder München. Eine Übersicht – Stand 2022:

Stadt Restaurants gesamt drei Sterne zwei Sterne ein Stern Berlin 24 1 5 18 München 16 - 5 11 Köln 13 - 2 11 Hamburg 10 1 3 6 Frankfurt 10 - 2 8 Düsseldorf 10 - - 10 Nürnberg 7 - 2 5 Stuttgart 7 - 1 6 Mannheim 4 - 1 3 Baiersbronn 4 2 - 2 Dortmund 4 - - 4

Die vollständige Liste aller Restaurants im aktuellen Guide Michelin (2022) gibt es hier.

Warum werden überwiegend Restaurants im Süden ausgezeichnet?

Traditionell liegen die Sternehochburgen im Süden und Südwesten Deutschlands. Beobachterinnen und Beobachter, wie der Direktor des Guide Michelin Deutschland und Schweiz, Ralf Flinkenflügel, führen das auf die dortige Lebensart zurück: „Wo guter Wein getrunken wird, wird auch gut gegessen“ – so die Theorie. Tatsächlich hat sich die Esskultur in Deutschland in den letzten Jahren gewandelt. Neben guter Qualität spielen umweltbewusste Ernährung und soziale Standards eine größere Rolle. Zudem legen auch immer mehr junge Menschen Wert auf Fine Dining, wobei der Begriff „fine“ nicht mehr zwingend mit „gehoben“ in Verbindung gebracht wird.

Übrigens: Ein Restaurant kann Sterne auch wieder verlieren. Einmal ausgezeichnet, überprüfen die Testerinnen und Tester nämlich die gleichbleibende Qualität einer Küche. Aus diesem Grund empfinden viele Restaurants die Ehre, einen Michelin-Stern zu erhalten, auch als Druck – und würden auf die Auszeichnung lieber verzichten.

Das einzige Restaurant, das seit 1966 durchgehend mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden ist, ist das Restaurant Adler im gleichnamigen Schwarzwald Hotel in Häusern, Baden-Württemberg.

Was ist der Guide Michelin?

Die Michelin-Sterne gehören zu den bedeutendsten Auszeichnungen in der Gastronomie. Jedes Jahr erscheint eine neue Ausgabe des berühmten „Roten Michelin“, dem Restaurant- und Hotelführer, der in mehreren Ländern veröffentlicht wird. Die erste deutsche Ausgabe erschien im Jahr 1910. Allerdings war der Guide Michelin ursprünglich ein Ratgeber für Kraftfahrzeugfahrer und -fahrerinnen, herausgegeben vom gleichnamigen französischen Reifenhersteller. Darin fanden sich etwa Informationen über Werkstätten und Tankstellen sowie Reparaturanleitungen. Die Gastronomieempfehlungen wurden 1923 mit in den Führer aufgenommen, 1926 wurden erstmals Sterne als Bewertung für Restaurants vergeben.

Wie viele Michelin-Sterne kann ein Restaurant bekommen?

Maximal drei Sterne – wobei das Bewertungssymbol eher an eine Blume erinnert – können für ein Restaurant vergeben werden. Ausgezeichnet wird die Küchenleistung – nicht etwa Köche oder Köchinnen, wie oftmals vermutet. Trotzdem ist es üblich, den Chefkoch oder die Chefköchin eines ausgezeichneten Restaurants als Sternekoch oder Sterneköchin zu bezeichnen.

Die offiziellen Beschreibungen für die Sterne lauten wie folgt:

ein Stern: „Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert!“

zwei Sterne: „Eine Spitzenküche – einen Umweg wert!“

drei Sterne: „Eine einzigartige Küche – eine Reise wert!“

Neben der Küchenleistung bewerten die Kritikerinnen und Kritiker in einer neuen Michelin-Ausgabe noch weitere Aspekte: So wird auch das Ambiente und der Service eines Lokals ausgezeichnet. Hierfür werden bis zu fünf übereinander gelegte Messer-und-Gabel-Bestecke verliehen. Die Auszeichnung „Bib Gourmand“ gibt es für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit 2020 gibt es einen grünen Stern für besonders nachhaltig arbeitende Restaurants. Tellersymbole („Assiette“) werden für Restaurants vergeben, die zwar keinen Stern erhalten, aber aus Sicht der Küchentester und -testerinnen trotzdem empfehlenswert sind.