Warum uns ein Reifenhersteller Restaurants empfiehlt

Was haben Autoreifen mit Restaurants zu tun? Nein, das ist nicht der Beginn eines drittklassigen Kalauers. Vielmehr ist es eine Frage, die man sich durchaus stellen kann, wenn man an den Guide Michelin denkt. Als das rote Büchlein im Jahr 1900 zum ersten Mal erschien, ahnten seine Erfinder vermutlich nicht, dass ihr Werk 123 Jahre später ein geradezu legendärer Restaurantführer sein sollte.

In den Anfangszeiten war der Guide Michelin in erster Linie für Autofahrer und Autofahrerinnen gedacht, die Straßenkarten an Bord haben wollten. In den ersten Ausgaben fanden sich zudem Tipps rund ums automobile Reisen, etwa dazu, wie man einen Reifen wechselt und wo man tanken kann.

Die Brüder André und Édouard Michelin hatten ihr Reifenunternehmen 1889 im französischen Clermont-Ferrand gegründet, einer Kleinstadt rund 170 Kilometer westlich von Lyon. Damals, so ist es auf der offiziellen Internetseite des Guide Michelin zu lesen, gab es in Frankreich weniger als 3000 Autos. Heute sind es nach Angaben von statista.de 38,74 Millionen Pkw, allerdings bei einer rückläufigen Zahl der Erstzulassungen. Um Reifen zu verkaufen, mussten mehr Autos auf die Straße – und so konzipierten die Brüder Michelin ihren Guide Michelin auch als Anreiz dafür, sich mit dem Automobil fortzubewegen. Die Idee war geboren.

Die ersten Restaurantkritiken erschienen in den 1920er-Jahren im Guide Michelin. Bis 1920 hatte es das Heftchen gratis gegeben, aber als André Michelin in einer Reifenhandlung sah, dass eine Werkbank mit dem Guide Michelin aufgebockt wurde, fiel die Entscheidung, künftig Geld dafür zu verlangen.

Das neue Heftchen kostete 7 Francs und enthielt nun auch eine Liste mit Hotels und Restaurants in Frankreich. Restauranttester wurden rekrutiert, inkognito sollten sie sich ein Bild vom kulinarischen Angebot der Gastronomen machen. Die ersten Sterne wurden 1926 verliehen, damals gab es maximal einen. Eine Einteilung in mehrere Kategorien folgte fünf Jahre später (null, ein, zwei und drei Sterne), 1936 wurde erstmals publik gemacht, welchen Kriterien die Sterneverleihung folgte. In Deutschland wurde der erste Guide Michelin 1910 veröffentlicht, die ersten Michelin-Sterne 1966 verliehen.

Eine besondere Rolle kam dem Guide Michelin im Zweiten Weltkrieg zu. Die Alliierten befürchteten, dass den Truppen, die sich im Frühjahr 1944 in England für die Landung in Frankreich formierten, dort Schwierigkeiten mit der Orientierung bekommen könnten. Viele Wegweiser und Beschilderungen, so erwarteten die Kommandeure, könnten zerstört oder absichtlich abmontiert worden sein. Also wurde die letzte Ausgabe vor dem Krieg neu aufgelegt und an die amerikanischen Soldatinnen und Soldaten ausgegeben, damit sie die Landkarten und Stadtpläne nutzen konnten.

Inzwischen bewertet der Guide Michelin rund 30.000 Gastronomiebetriebe in mehr als 40 Ländern auf drei Kontinenten. 30 Millionen Exemplare des Restaurantführers wurden bislang verkauft.

Die Sternehierarchie ist simpel. Ein Stern bedeutet: „Eine sehr gute Küche: verdient Beachtung“, zwei stehen für: „Eine hervorragende Küche: verdient einen Umweg“ und drei Sterne zeigen: „Eine der besten Küchen: ist eine Reise wert“.

Auszeichnung und Druck

Für Spitzenköche ist ein Michelin-Stern von enormer Wichtigkeit. Der britische Starkoch Gordon Ramsay sagte der „Daily Mail“ in einem Interview, er habe geweint, als sein New Yorker Restaurant „The London“ 2013 die beiden Sterne verloren habe. „Es ist, als ob du deine Freundin verlierst. Du willst sie zurück“, sagte der 56-Jährige damals.

Ganz anders der französische Spitzenkoch Sébastian Bras: Der 51-Jährige gab seine drei Michelin-Sterne 2017 freiwillig auf, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete. Er bat darum, mit seinem Gourmetrestaurant „Le Suquet“ in der französischen Region Aubrac nicht mehr im Guide Michelin aufgeführt zu werden. Warum? Die drei Sterne bedeuteten zu viel „Druck“, sagte Bras damals. Er wolle „freier“ sein.

Für ein kleines Café im französischen Bourges im Département Cher gab es 2017 eine Überraschung: Das bodenständige Lokal, in dem deftige Gerichte wie Bœuf bourguignon serviert werden, wurde mit einem gleichnamigen Café in Boutervilliers in der Nähe von Paris verwechselt. In dem Restaurant, das eigentlich ausgezeichnet werden sollte, stehen eher Hummer und Co. auf der Speisekarte. Véronique Jacquet, die Besitzerin des irrtümlich mit einem Stern bedachten Cafés, sagte dem „Telegraph“ damals, sie habe sich über den plötzlichen Ansturm an Gästen gewundert. Freunde hätten sie angerufen und gefragt, warum sie ihnen den Stern verschwiegen hätte.

RND/dad