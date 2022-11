Kunstsammlung von Microsoft-Mitgründer bringt 1,5 Milliarden ein

Feuer in Unterkunft für Gastarbeiter Feuer in Unterkunft für Gastarbeiter

Zehn Tote bei Brand in der Hauptstadt der Malediven

Ein Brand in einer Unterkunft für ausländische Arbeiter hat in der Hauptstadt der Malediven zehn Menschen das Leben gekostet. Ein weiterer Mensch wurde bei dem Feuer in Malé am frühen Donnerstagmorgen schwer verletzt.