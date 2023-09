Etikettenschwindel? Warum Umweltverbände das Mikroplastik-Verbot der EU kritisieren

Erderwärmung mögliche Ursache

Nasa: Meereisausdehnung in der Antarktis ungewöhnlich gering

In der Antarktis gibt es derzeit so wenig Eis wie nie zuvor, meldet die Nasa. Warum das so ist, ist nicht ganz klar. Die Internationalen Energie-Agentur (IEA) mahnt derweil zu verstärkten Anstrengungen, um die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad zu beschränken.