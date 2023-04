18.000 Rinder verendet: Schwere Explosion in einem Milchbetrieb in Texas

Kostenfrei bis 14:43 Uhr lesen

Wunderino-Arena in Kiel

„Disney in concert“: So war die Reise durch 100 Jahre Disney

Standing Ovations bei „Disney in Concert“: Als das Hollywood-Sound-Orchester den letzten Ton am Donnerstagabend anschlägt, bebt das Publikum in der Wunderino-Arena. Wie Filmmusik aus den vergangenen zehn Jahrzehnten das Publikum in Kiel verzaubert.