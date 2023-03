In den US-Staaten Mississippi und Alabama hat ein Tornado mindestens sieben Menschenleben gefordert. Wie der Wetterdienst mitteilte, erreichte der Sturm Spitzengeschwindigkeiten von 113 Kilometern pro Stunde und ließ golfballgroße Hagelkörner niedergehen.

Ein Tornado hat in den US-Staaten Mississippi und Alabama weitreichende Verwüstungen angerichtet (Archivbild).

Rolling Fork. Ein Tornado hat in den US‑Staaten Mississippi und Alabama weitreichende Verwüstungen angerichtet. In Mississippi gab es am Freitagabend (Ortszeit) mindestens sieben Tote, wie die Gerichtsmedizinerin Angelia Easton dem Fernsehsender ABC sagte. Nach Angaben des Wetterdienstes hatte der Sturm Spitzen­geschwindigkeiten von 113 Kilometern pro Stunde und ließ golfballgroße Hagelkörner niedergehen. Gebäude und Stromleitungen wurden zerstört.

Mississippis Notfallbehörde öffnete mehr als sechs Notunterkünfte

Der Wetterdienst rief die Menschen auf, Schutz zu suchen. Die Situation sei wegen herumfliegender Trümmer lebensgefährlich. Wohnwagen und Autos könnten zerstört, Häuser schwer beschädigt werden.

Der Bürgermeister der Ortschaft Rolling Fork, Eldridge Walker, sagte dem Sender WLBT‑TV, es gebe Verletzte. Über deren Zahl könne er keine Angaben machen. Einsatzkräfte versuchten, die Betroffenen in Krankenhäuser zu bringen. Er selbst könne sein beschädigtes Haus nicht verlassen, weil Stromleitungen umgeknickt seien, sagte Walker.

Ein Sheriffbüro in Rolling Fork sprach von Gaslecks infolge des Sturms, wie die Zeitung „Vicksburg News“ berichtete. Menschen seien von Müllbergen eingeschlossen. Die Notfallbehörde von Mississippi öffnete mehr als sechs Notunterkünfte. Neben Rolling Fork meldete die Stadt Silver City massive Zerstörungen durch den Tornado.

Im benachbarten Louisiana warnte Gouverneur John Bel Edwards die Bevölkerung vor möglichen Tornados, die den Staat in der Nacht zu Samstag (Ortszeit) erreichen könnten.

Zuvor war bei Wolkenbrüchen in Missouri ein Auto von einer Brücke geschwemmt worden. Vier der sechs Insassen konnten sich befreien, zwei ertranken. Der Fahrer sagte, er habe in dem Regen nicht sehen können, dass die Brücke unter Wasser stand. In einer anderen Gegend Missouris wurde die Fahrerin eines von der Straße gespülten Autos vermisst.

