Mindestens sieben weitere Verletzte bei Stierhatz in Pamplona

Ein Feiernder wird am Ende des vierten Stiertreibens, während des San-Fermin-Festes in Pamplona in einer Arena von einem Tier auf die Hörner genommen. Das wilde und nicht ganz ungefährliche Spektakel lockt jedes Jahr im Juli mehr als eine Million Schaulustige in die spanische Stadt Pamplona.

© Quelle: Alvaro Barrientos/AP