Ministerpräsidentin Schwesig besichtigt Waldbrandgebiet: „Ich bin sehr bedrückt“

Lübtheen. Seit Montagnachmittag brennt es auf zwei ehemaligen Truppenübungsplätzen in Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem die Lage in Lübtheen sei schwierig, heißt es auf einer Pressekonferenz von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die SPD-Politikerin besuchte am Dienstagmorgen die Region, um sich selbst ein Bild von der derzeitigen Situation zu machen.

„Der Waldbrand ist in der Sache komplizierter, insbesondere wegen dem Wind und dem Trockenholz. Er ist aber zum Glück noch nicht so groß“, sagte Schwesig. Ziel und Wunsch der Brandbekämpfung sei es nun, dass sich die Flammen nicht noch weiter ausbreiten. In der Nacht hatte sich der Brand auf 135 Hektar ausgeweitet, die Ortschaft Volzrade musste vorsorglich evakuiert werden.

Erinnerungen an Brand von 2019

Mehrfach dankte Schwesig den Einsatzkräften sowie dem Landrat und der Einsatzleitung der örtlichen Feuerwehr. „Ich bin schon sehr bedrückt, weil die ganzen Erinnerungen aus 2019 wiederkommen“, so Schwesig bei der Pressekonferenz. „Das größte Ziel ist es, dass alle unversehrt bleiben und dass diejenigen, die evakuiert werden mussten, wieder in ihre Wohnhäuser zurückkehren können.“ Die Ministerpräsidentin sei auch mit Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel und Forstminister Till Backhaus im Austausch.

Dennoch habe man aus dem verheerenden Waldbrand von 2019 lernen können. So sei etwa die technische Ausstattung verbessert worden und in der derzeitigen Katastrophenlage zum Einsatz gekommen. „Wir haben auch mehr Brunnen in der Region bekommen, das ist wichtig, damit genug Wasser vor Ort ist.“

Mit Bewässerungstechnik für Felder wird der Waldrand in der evakuierten Ortschaft Volzrade mit Wasser bespritzt und so eine Ausbreitung des Feuers auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz eingedämmt. © Quelle: Jens Büttner/dpa

An die örtlichen Bürgermeister gerichtet betonte Schwesig: „Ich weiß, dass es immer sehr bedrückend ist, wenn so was vor Ort stattfindet, aber wir haben auch erlebt, dass diese Region hier zusammenhält, und das wünsche ich mir ganz besonders auch in diesem Jahr.“

Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen hatte bereits 2019 der bis dahin größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns auf fast 1000 Hektar gewütet. Auch die Viezer Heide bei Hagenow ist ein ehemaliges Militärgelände. Beide Gebiete sind munitionsbelastet. Es kam zu Detonationen. Wie es zum Ausbruch des derzeitigen Feuers gekommen ist, ist nicht bekannt. In Mecklenburg-Vorpommern wurde jedoch in den vergangenen Tagen vor erhöhter Waldbrandgefahr gewarnt.

RND/al/dpa