﻿Oliver Mintzlaff über Versöhnung mit Ralf Rangnick: „Sind durch Höhen und Tiefen gegangen“

Leipzig. Von der Regionalliga in die Champions League, von Meuselwitz nach Manchester. Ralf Rangnick und Oliver Mintzlaff haben den Roten Bullen Flügel verliehen, auf kurzen Wegen gute Entscheidungen getroffen, das Geld aus Fuschl am See in Steine (Trainingszentrum), Beine (Transfer-Mehrwerte) und Erfolg (Durchmarsch) investiert.

Club-Boss Mintzlaff als knallharter Verhandler, Sportdirektor/Trainer Ralf Rangnick als sportlicher V8-Motor. Das Verhältnis der Alphatiere kühlte irgendwann ab, das Miteinander bröckelte. 2020 verließ Rangnick den RB-Kosmos, wurde seitdem selten in der Red-Bull-Arena gesehen. Vor der Pokal-Partie gegen den HSV trafen sich Mintzlaff (47) und Rangnick (64), hakten Trennendes ab. Die offizielle Verabschiedung Rangnicks, mittlerweile Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft, soll gegen die Bayern (20. Januar) oder beim Gastspiel von Manchester City (22. Februar) stattfinden. Guido Schäfer führte ein schriftliches Interview mit dem ehemaligen RB-Führungs-Duo.

Herr Mintzlaff, Sie verlassen RB Leipzig nach acht Jahren, stehen als CEO von Red Bull künftig über 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. Ist diese Beförderung für Sie und RB Leipzig eine gute Nachricht?

Mintzlaff: Ich freue mich sehr auf diese neue spannende Aufgabe. Was RB Leipzig betrifft, so habe ich zuletzt schon betont, dass das, was hier aufgebaut und entwickelt wurde, auch in Zukunft mit der gleichen Leidenschaft und Motivation fortgesetzt werden wird. Das ist unsere Verantwortung und auch unser Anspruch. Daher mache ich mir auch keine Sorgen, weil wir hier ein starkes und funktionierendes Team haben.

Sie sprechen wieder miteinander. Wie kam es zur Begradigung der windschiefen Beziehung?

Mintzlaff: Es ist kein Geheimnis, dass Ralf und ich nach seinem Ausscheiden keinen engen Austausch hatten. Es gab aber immer mal wieder Kontakt, als er bei Manchester United war und auch danach als österreichischer Nationaltrainer. Ralf hat uns auch zum Pokalsieg und zur Verpflichtung von Max Eberl beglückwünscht.

Wie hat man sich die Rückkehr zur Normalität vorzustellen?

Rangnick: Florian Scholz (Kaufmännischer Leiter Sport; Red.) hat mich wegen meiner Verabschiedung angerufen, danach gab es eine längere Aussprache zwischen Oliver und mir. Wir sind mit dem gemeinsamen Entschluss aus dem Treffen gegangen, nur noch nach vorne zu schauen.

Beim DFB-Pokalspiel zwischen RB Leipzig und dem HSV saßen Ralf Rangnick und Oliver Mintzlaff nach langer Zeit wieder gemeinsam auf der Tribüne. © Quelle: Imago/Roger Petzsche

Erleichtert?

Mintzlaff: Ralf und ich haben bewegte und bewegende Zeiten erlebt, sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Das war auch schon vor unserer gemeinsamen Zeit bei RB so, als ich Ralfs Berater war. Es war gut und wichtig, dass wir uns ausgesprochen und ein paar Dinge ausgeräumt haben.

Die fürs Real-Spiel geplante Verabschiedung von Ralf Rangnick wurde wegen des Todes von Dietrich Mateschitz verschoben. Die Heimspiele gegen die Bayern und Manchester City dürften jetzt in der engeren Wahl sein.

Mintzlaff: Grundsätzlich gilt, dass wir Ralf schon viel früher verabschieden wollten. Aber erst kam die Pandemie dazwischen, dann war er in Manchester und hatte keine Zeit. Die Verabschiedung vorm Spiel gegen Real Madrid musste aus bekannten Gründen abgesagt werden. Jetzt schauen wir, ob wir das entweder beim Heimspiel gegen den FC Bayern oder aber gegen Manchester City in der Champions League umsetzen. Wir werden also auf jeden Fall einen würdigen Rahmen finden. Ralf wird sich in einer ausverkauften Red-Bull-Arena gebührend von den Fans verabschieden und die Fans sich von ihm.

Wie blicken Sie auf Ihre Zeit in Leipzig, Herr Rangnick?

Rangnick: Wir sind in der vierten Liga gestartet und haben es geschafft, in fünf Jahren in die Champions League zu kommen. Das war Teamwork: sehr viele ganz besondere Menschen haben uns auf diesem Weg begleitet und waren an dieser wahrscheinlich einmaligen Erfolgsgeschichte auch maßgeblich beteiligt.

Was wäre passiert, wenn sich 2013 in Lotte das Tor zur großen weiten Fußball-Welt nicht geöffnet hätte?

Rangnick: Im Fußball gibt es immer wieder diese Momente, in denen die Geschichte eine ganz andere Wendung nehmen kann. 2013 gab es dieses Nadelöhr der Play-Offs, durch das wir mussten. Gegen Lotte stand in den letzten 30 Minuten der Verlängerung die ganze Saison auf dem Spiel. Das war damals der wichtigste Aufstieg.

Jubeltraube in Lotte 2013: Bastian Schulz, Henrik Ernst und Sebastian Heidinger (v.l.) feiern den Aufstieg in die 3. Liga. © Quelle: Friso Gentsch/dpa

Was guckt am Ende oben raus, was unten?

Rangnick: Die entscheidenden Weichenstellungen gab es in den ersten zwei Jahren, als wir in Leipzig und Salzburg eine einheitliche Spielidee, eine gemeinsame Scouting-Abteilung und einen Leitfaden für die Verpflichtung der passenden Spieler entwickelt haben. Das war keine einfache Zeit, aber der Schlüssel zur Leistungsoptimierung und zu einem Alleinstellungsmerkmal. Highlights? Die Aufstiegsspiele gegen Lotte, Saarbrücken und Karlsruhe, der erste Bundesligasieg gegen Dortmund, das erste Pokalfinale. Unterirdisch? Das 0:4 gegen Sandhausen war kein Ruhmesblatt. Längere negative Phasen oder gar Krisen gab es nicht.

Sie haben Willi Orban 2015 mit Engelszungen besprochen und aus Kaiserslautern geholt. Gehört er zu Ihren Top-Verpflichtungen?

Rangnick: Mit Sicherheit. Willi ist ein echter Kapitän, extrem zuverlässig, bringt seit sieben Jahren Leistungen auf hohem Niveau. Willi kennt keine Form-Dellen, ist selten bis nie verletzt. Er ist der Profi schlechthin.

Wie blicken Sie auf die Ära Rangnick?

Mintzlaff: Ralf hat Großartiges vollbracht, Pionierarbeit geleistet, Leitplanken gesetzt. RB hat sich auch nach Ralfs Amtszeit weiterentwickelt, aber seine Eckpfeiler werden noch etliche Jahre verankert bleiben. Das ist gut so.

Ist Rangnick ein Sechser mit Zusatzzahl für Österreichs Nationalmannschaft?

Mintzlaff: Ja, er ist ein exzellenter Trainer, fordert und fördert, wird das Potenzial im österreichischen Kader auf den Rasen bringen. Ich bin sicher, dass sich Österreich für große Turniere qualifizieren und für die eine oder andere Überraschung sorgen wird.

Könnte Ihnen Rangnick in Sachen Konrad-Laimer-Verbleib behilflich sein?

Mintzlaff: Absolut, wir haben eine fünfjährige Verlängerung mit Konni ausgemacht. Als Voraussetzung für Ralfs Verabschiedung (lacht). Im Ernst: Wir vermissen Konni sehr. Er macht gute Fortschritte, trainiert schon wieder mit der Mannschaft und wir freuen uns, wenn er in der Rückrunde für uns auf dem Platz steht. Danach wird man sehen, was passiert.

Konrad Laimer trainiert inzwischen wieder. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Welche gemeinsamen Interessen zwischen Ihnen und RB sehen Sie?

Rangnick: Durch meine Tätigkeit als Nationaltrainer ergeben sich ständig Berührungspunkte. Außerdem sind noch viele Spieler aus meiner Zeit in der RB-Mannschaft. Ich schaue mir ihre Spiele sehr gerne an, freue mich, wenn die Jungs wie beim Pokalfinale Erfolg haben.

RB steht im Champions-League-Achtelfinale. Verdientermaßen?

Mintzlaff: Absolut. Wir waren in Madrid schon im Hinspiel lange auf Augenhöhe, nah an einer Überraschung. Wir haben uns in den Spielen gegen Celtic zurückgekämpft, wollten nicht nur irgendwie international, sondern in der Champions League überwintern. Und dann haben wir gegen Real und Donezk Punkte gebraucht. Und die haben wir mit besonderen Leistungen, Mut und Leidenschaft geholt.

Was treibt der Teamchef der nicht qualifizierten österreichischen Nationalmannschaft während der WM?

Rangnick: Ich werde ein paar Tage nach Katar fliegen und zwei Spiele von Belgien, unserem Gegner in der Qualifikation zur EM 2024, ansehen.

Ist es im Hinblick aufs neue Jahr ein Vorteil, dass Emil Forsberg, Konrad Laimer, Xaver Schlager, Dominik Szoboszlai oder auch Willi Orban nicht für die WM qualifiziert sind?

Mintzlaff: Sie können sich dort nicht verletzen, das ist ein Vorteil. Das Timing der WM ist für uns alle unglücklich, aber jeder hatte genug Zeit, sich einigermaßen zu präparieren. Wir werden gut vorbereitet in die zweite Saisonhälfte gehen, wollen in jedem Wettbewerb weit kommen und uns wieder für die Champions League qualifizieren.

Rangnick: Sie können ausgeruht in die Vorbereitung zur Rückrunde gehen. Ich hätte mir aber natürlich für die Jungs gewünscht, dass sie bei diesem Karriere-Highlight dabei gewesen wären.

Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Zeit unter Marco Rose?

Mintzlaff: Sehr. Marco Rose passt perfekt zu unserem Klub, zu unserer Mannschaft, zu unseren Fans, hat sich in kürzester Zeit integriert. Es fühlt sich an, als wäre er schon ewig da. Marco hat eine klare Handschrift, hat die Mannschaft sofort hinter sich gebracht. Ich bin überzeugt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben und Schritt für Schritt besser werden.

Sie haben Rose 2012 nach Salzburg geholt. Was haben Sie in ihm gesehen, wie kamen Sie auf ihn?

Rangnick: Marco war mein Spieler in Hannover. Man sieht schnell, ob einer das Potenzial zum Trainer hat. Bei ihm war das der Fall. Er hat sich interessiert, warum und wie man Dinge macht. Seine Zeit unter Jürgen Klopp hat ihn sicher auch geprägt. Als wir den Nachwuchsbereich von Salzburg neu aufgestellt haben, habe ich überlegt, welche ehemaligen Spieler passen. Er war einer davon. Marco machte es auf Anhieb gut, hat alles, was ein Trainer braucht: Der Umgang mit den Spielern, die Ansprache, Ausstrahlung, Knowhow.

Marco Rose 2017 in Salzburg. Damals trainierte er die U19 des Clubs. © Quelle: GEPA Pictures/ Felix Roittner

Marco Rose und Max Eberl sind eng befreundet und arbeiten in Kürze wieder zusammen. Passt, wackelt, hat Luft?

Mintzlaff: Max und Marco sind starke Persönlichkeiten, haben in Gladbach gezeigt, dass sie erfolgreich zusammenarbeiten können: Warum soll das bei uns nicht funktionieren? Dass sie gute Freunde sind, schließt nicht aus, dass sie sich auch mal die Meinung geigen. Im Gegenteil. Mit Max Eberl bekommen wir neben seiner Expertise ein neues Gesicht für unseren Verein.

Hätte Christopher Nkunku mehr als Platz 25 bei der Weltfußballer-Wahl verdient?

Mintzlaff: Zunächst einmal ist es unheimlich schade, dass Christo die WM aufgrund einer Verletzung verpassen wird. Er war in einer großartigen Form und daher tut es mir sehr leid für ihn. Zu ihrer eigentlichen Frage: Absolut. Viel mehr. Und das Ergebnis war sicherlich enttäuschend. Christo war der beste Bundesliga-Spieler der abgelaufenen Saison und hat auch international gezeigt, dass er ein Weltklasse-Spieler ist. In der aktuellen Spielzeit hat er nahtlos an diese Leistungen angeknüpft..

Rangnick: Wenn ein junger Spieler, der mit 35 Toren und 20 Assists zum Fußballer des Jahres gewählt wird, nur der fünfundzwanzigbeste Spieler der Welt sein soll, stimmt was nicht. Auch ich wünsche ihm an dieser Stelle natürlich eine schnelle und gute Besserung.

Dieses Interview erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.