﻿„Für immer gedemütigt“: Missbrauchs-Opfer aus Netphen packt aus

Die Kirche gab Michael S. damals Halt. Doch dann brach ein Martyrium über ihn herein. In den 70er-Jahren wurde der heute 55-Jährige dutzendfach missbraucht. Bis heute leidet der Mann unter den seelischen Folgen. Nun kehrte S. das erste Mal nach 30 Jahren zurück in seine alte Heimat.

Michael S. ist Missbrauchsopfer der katholischen Kirche. Der Missbrauch fand in den 70er-Jahren in Netphen statt - unter anderem in der Kreuzkapelle.

Netphen. Es ist bitterkalt an diesem Freitag. Michael S. stapft den Fußweg vom Netphener Friedhof hoch zur Kreuzkapelle. Es knistert unter seinen Winterstiefeln, das Eis hat das Laub erstarren lassen. Auf halbem Weg hält der 55-Jährige an, blickt kurz in Richtung Kapelle. Er holt tief Luft, atmet gut sichtbar in der Eiseskälte aus, geht dann weiter. Früher kam er oft von der anderen Seite den Hügel hinauf. „Die Bäume hier waren alle viel kleiner“, erinnert er sich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier oben, wo der Blick über Netphen so weit und schön ist, dreht sich Michael S. mit dem Rücken zur Kapelle. Vermutlich vermeidet er den Blickkontakt mit dem Gebäude unbewusst, um dem Geschehenen aus dem Weg gehen zu können. Denn die Erinnerungen, die er mit der Kapelle zum Heiligen Kreuz zu Netphen verbindet, sind furchtbar.

Wie der Missbrauch begann

Rückblende: In den 1970er-Jahren ist Michael S. als Kind auf der Suche nach Liebe und Wärme. „Eine verlorene Seele“, wie er selbst später sagt. Doch wo er Gott vermutet, findet er seine persönliche Hölle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgewachsen ohne seine leiblichen Eltern, wird der heute 55-Jährige bei seiner Großmutter in Netphen bei Siegen groß. Ein Familienleben gibt es kaum, Nähe und Geborgenheit nur wenig. „Ich war oft traurig, wenn ich bei Freunden richtige Familien sah. Das habe ich mir auch gewünscht“, erinnert sich S., der heute in Bremen lebt. Immer präsent jedoch, von Kindesbeinen an, ist die katholische Kirche. In der Familie gibt es gar einen Bischof, sein Onkel. Er verbringt seinen Ruhestand in Olpe.

Das war das Größte: Ich hatte den Pfarrer als Freund. Irgendwie war er für mich sogar Vater-Ersatz. Michael S. über die Anfänge seiner Freundschaft zu Pfarrer D.

S. ist Messdiener. Der Kirchgang am Sonntag ist für ihn obligatorisch, die Erstkommunion ein freudiges und bedeutsames Ereignis. Kein Wunder, dass S. zum örtlichen Pfarrer aufschaut, ihn bewundert. Pfarrer D., der lange Jahre in Netphen wirkt, ist nicht nur Wegbegleiter im Glauben des Kindes. Er lehrt auch im Religionsunterricht, nimmt S. privat unter seine Fittiche.

„Ich hatte den Eindruck, er wollte mir helfen, zu Gott zu finden“, erinnert sich S., der die Nähe zum Pfarrer als Auszeichnung verstand. „Das war das Größte: Ich hatte den Pfarrer als Freund. Irgendwie war er für mich sogar Vater-Ersatz.“

S. verbringt viel Zeit im Pfarrhaus

S. verbringt viel Zeit mit und bei Pfarrer D., geht nicht nur in der Pfarrbücherei, in der Kirche und in der Kreuzkapelle ein und aus. Auch im Pfarrhaus verbringt der Netphener Junge viel Zeit. Für ihn ist es anfangs ein Ort voller Wärme und Vertrauen. „Ich hatte ja niemanden. Für mich war keiner da, außer der Pfarrer.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

D. lädt den Jungen in den kirchlichen vier Wänden zum Essen ein, auch abends. S. lehnt sich an den Pfarrer an - im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. Zunächst tun dessen Umarmungen gut. Doch dabei bleibt es nicht.

Der mutmaßliche Täter, Pfarrer D. (verst. 2007), soll sein Opfer in den 70er-Jahren in Netphen missbraucht haben. Die Kirche hat den Fall geprüft und anerkannt. © Quelle: SZ-Archiv

S. ist 9 Jahre alt, erste Vorboten der Pubertät zeigen sich. Der Junge hat viele Fragen rund um seinen Körper, seine Männlichkeit. Er wendet sich an seine einzige Vertrauensperson, den Pfarrer. „Zeig doch mal her, wie das bei dir aussieht“, fordert dieser ihn auf.

Und entblößt sich gleichzeitig selbst. „D. hat mich dann an meinem Penis berührt, ich sollte das auch bei ihm machen“, erinnert sich Michael S., der schon damals spürt „dass das irgendwie nicht richtig ist“. Doch in den kommenden Wochen und Monaten kommt es immer wieder zu Situationen wie diesen.

Nach dem Missbrauch gibt es fünf D-Mark

Und mehr: D. nötigt das Kind zum Oralverkehr. Etwa 40 bis 50 mal innerhalb mehrerer Monate. Teils im Pfarrhaus, teils in der Kreuzkapelle. Immer danach gibt der Pfarrer dem kleinen Jungen ein Glas Milch zu trinken. „Bis heute kann ich den Geschmack von purer Milch nicht ertragen, ich bekomme davon sofort einen Würgereiz“, berichtet S. heute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und noch etwas hat der Pfarrer für das Kind: Nach jedem Missbrauch gibt es fünf D-Mark, einen „Heiermann“. S.: „Davon hab ich mir meistens was Süßes gekauft. Ich dachte, vielleicht ist das in einer Familie mit einem richtigen Vater auch so.“

Der Missbrauch fand unter anderem in der Kreuzkapelle in Netphen statt. © Quelle: Kay-Helge Hercher

Doch es bleiben Zweifel. Nach und nach distanziert sich S. von D., der selbst wiederum von dem nun zehnjährigen Jungen ablässt. S. ist jetzt völlig allein und nachhaltig traumatisiert. In der Schule wird er auffällig, man schiebt es auf die beginnende Pubertät. S. muss zum schulpsychologischen Dienst des Kreises Siegen.

Von den Vorgängen im Pfarrhaus erzählt er nichts. Aus Scham. Aus Angst vor Ausgrenzung. Und weil er denkt, dass ihm sowieso niemand glaubt. Wie kann man als kleines Kind, ohne echten Halt im Leben, gegen den mächtigen und hoch angesehenen Pfarrer im Ort ankommen? Er, der kleine Junge ohne Eltern.

So fühle ich wenigstens etwas. Michael S. über seinen Drang zur Selbstverletzung

In der 9. Klasse beginnt S., sich selbst zu verletzen. Er ritzt seine Arme auf. „So fühle ich wenigstens etwas“, sagt er. Anfang der 80er-Jahre kommt er in die Kinder- und Jugendpsychiatrie nach Marburg. Auch da kann er nicht über das reden, was er in Netphen zwischen Kirche, Pfarrhaus und Kapelle erleben musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

S. entscheidet: Das alles muss weg. In irgendwelche Schubladen im Kopf, die für immer zu sein sollen. Nie mehr dran denken, schon gar nicht drüber reden. Dichtmachen, zuschließen, wegpacken. Vielleicht klappt es ja so.

Michael S. wird zum Außenseiter

Doch das ist ein Trugschluss, ein normales Leben ist für Michael S. nicht mehr möglich. Es folgen eine Lehre und anschließend viele Arbeitsstellen, bei denen es immer wieder zu Problemen kommt. S. kommt nicht sonderlich gut mit Menschen zurecht, bleibt ein Außenseiter. Mit 19 Jahren verlässt er das Siegerland, will eigentlich nie wieder zurück. Viele Stationen säumen seinen weiteren Lebenslauf. Es ist auch eine Flucht vor sich selbst.

Was bleibt, ist sein Hang zur Selbstverletzung, der immer mehr zunimmt. Die Schnitte an Armen und Beinen sind nicht mehr zu kaschieren, Narben reihen sich aneinander. 1996 kommt S. in eine Klinik nach Bad Wildungen. Dort wird bei ihm Borderline (BPS) diagnostiziert, eine Persönlichkeitsstörung, die sich besonders durch Impulsivität und Instabilität auszeichnet. Die Therapeuten und Ärzte wollen wissen: Wo ist das Trauma in S. Leben? Was ist da passiert?

Doch der Mann, der eigentlich nur noch ein seelischer Trümmerhaufen ist, schweigt weiter. Noch kann er diese dunklen Schubladen im Kopf nicht öffnen. Als ob er den imaginären Schlüssel zum Ursprung seines ganzen Leids weit weg geworfen und schließlich ganz verloren hätte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die katholische Pfarrkirche St. Martin Netphen. © Quelle: Kay-Helge Hercher

Fast 20 Jahre noch geht es mit Selbsthass weiter, S. manövriert sich durch ein kaputtes Leben. Beziehungen fallen ihm schwer, meist läuft er davon. Alltagssituationen sind die Hölle, auf dem WC kann er nicht neben anderen Männern stehen. Das Leben als Spießrutenlauf. S. sagt; „Ich hatte das Gefühl, man sieht mir den Missbrauch an.“

Erst Anfang der 2010-er Jahre, als mehr und mehr über den systematischen Missbrauch in der katholischen Kirche bekannt wird, öffnet sich bei S. der Schleier, den er selbst vor die schrecklichen Erinnerungen in seinem Gedächtnis geschoben hatte. Die Bilder von damals, sie kehren zurück. Gerüche, Geschmäcker, alles ist wieder da. S., damals Anfang 40, ritzt sich jetzt nicht nur, er schneidet tiefe Wunden in seine Arme.

Es folgen etliche Klinikaufenthalte. „Manchmal waren 100 Stiche erforderlich, um alle Wunden zu nähen“, erinnert er sich. Der massive Blutverlust bringt ihn in die Notaufnahme. S. erleidet einen Schlaganfall, bis heute kommen noch Diabetes, Blutarmut, hoher Blutdruck und Panikattacken dazu. Fachleute bescheinigen, dass er zeitweise an Suizid denkt.

Herr Becker tat so, als wären die Schilderungen von S. für ihn alles Dinge, von denen er noch nie etwas gehört hatte. Betreuer Christian Morgner über den ehemaligen Erzbischof Hans-Josef Becker

Doch S. fasst auch Mut: Die mediale Berichterstattung öffnet für ihn die Tür, zu sprechen. Er wendet sich nun erstmalig an die Kirche. Ein Pfarrer in Bremen vermittelt den Kontakt zum zuständigen Erzbistum nach Paderborn. Ein Gespräch mit dem - jüngst zurückgetretenen - Erzbischof Hans-Josef Becker wird anberaumt. S. nimmt seinen Begleiter Christian Morgner mit. Er ist Berufsbetreuer und vertritt Opfer der katholischen Kirche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Morgner erinnert sich gut an den Termin in Paderborn: „Das war eine Farce. Ich muss es so deutlich sagen: Herr Becker war ein guter Schauspieler. Er tat so, als wären die Schilderungen von S. für ihn alles Dinge, von denen er noch nie etwas gehört hatte.“ Das Schlimmste sei aber gewesen, dass Becker ablenken wollte: „Er sagte: Man müsse ja auch die guten Seiten der Kirche sehen.“ Ein verbaler Schlag ins Gesicht der Opfers.

Knausriges Erzbistum: 6000 Euro für ein zerstörtes Leben

Morgner hat keinerlei Zweifel an den Schilderungen seines Klienten. „Das ist alles absolut glaubwürdig und nachvollziehbar. Es hat sich so zugetragen.“ Das jahrzehntelange Schweigen sei für Missbrauchs-Opfer typisch. „Es geht nicht darum, dass Menschen wie S. nicht darüber sprechen wollen. Sie können es schlichtweg nicht.“

S. lässt nicht locker, stellt offiziell einen Antrag auf Entschädigung an die katholische Kirche. Seine Schilderung der Taten samt Nennung des Täters lässt auch bei der Kirche wenig Spielraum für Interpretationen. Im September 2015 bekommt S. Post aus Paderborn: Der erzbischöfliche Beauftragte für Fälle sexuellen Missbrauchs im Bereich des Erzbistums schreibt, die zentrale Koordinierungsstelle der deutschen Bischofskonferenz in Bonn und das Bistum selbst hätten den Fall geprüft. Sein Leid werde anerkannt. S. bekommt 6000 Euro überwiesen. „Eine freiwillige Leistung“, wie das Erzbistum betont. 6000 Euro für ein zerstörtes Leben.

Kirche erkennt Missbrauch an

Im Februar 2022, nachdem S. der Kirche wieder und wieder und noch detailreicher über die schlimmen Taten und sein daraus resultierendes Leben in Trümmern berichtet hat, kommt ein weiteres Zugeständnis. Insgesamt erhält S. 38.000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der kirchliche Interventionsbeauftragte in Paderborn, Thomas Wendland, bestätigt dem heute 55-Jährigen: „Der jetzt bewilligte Geldbetrag ist nur ein äußeres Zeichen dafür, dass das Erzbistum Paderborn Ihre Lebenssituation und das Ihnen zugefügte Leid wahr- und ernstnimmt. Wir wissen und es ist uns bewusst, dass das, was Ihnen ein Mitarbeiter im Dienst des Erzbistums Paderborn angetan hat und das Leid, das Sie erfahren mussten, nicht durch eine finanzielle Anerkennungsleistung wieder gutgemacht werden kann. Wir bedauern jedoch sehr, dass Ihnen dieses Leid im Raum der Kirche angetan wurde.“

Auf Anfrage der Siegener Zeitung teilt das Erzbistum Paderborn ergänzend mit, dass der Fall von Michael S. auf Plausibilität geprüft worden sei. Man habe keine sachlichen Widersprüche erkennen können. Die Vorwürfe seien erst nach dem Tode des Pfarrers (2007) bekannt geworden.

Die Kirche hat mein ganzes Leben zerstört, das ich als Kind vor mir hatte. Michael S. über die Folgen des Missbrauchs

Nun also die Rückkehr an den Ort der schrecklichen Taten. Irgendwie auch ein kleines Wunder, dass S. hier in Netphen vor der Kreuzkapelle steht. „Ich habe schon vor Monaten mal gesagt, das ich Weihnachten unter diesen Umständen nicht mehr erleben möchte“, sagt er. Denn sein Leben liegt in Scherben, er muss mit einer kleinen Rente auskommen, hat nicht mehr viel Freude im Alltag. „Die Kirche hat mein ganzes Leben zerstört, das ich als Kind vor mir hatte. Ich bin für immer Opfer, gebrochen und gedemütigt.“

Michael S. ist Missbrauchsopfer der katholischen Kirche. Unter dem Motto "statute barred" (Englisch für "verjährt") möchte er eine Kampagne in den sozialen Netzwerken starten. © Quelle: Kay-Helge Hercher

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Kirche, so S., seien nicht nur die Taten, sondern auch sein Leben „verjährt“. „Für die bin doch nur ein kirchlicher Kollateralschaden.“ Sein Fall: abgeschlossen. Obwohl für S. mit jeder Erinnerung an den dutzendfachen Missbrauch die Re-Traumatisierung einher geht. Überhaupt: Die ständige Konfrontation im Rahmen der Aufarbeitung sei für ihn extrem verstörend.

Die Schilderungen, das versteht S., seien für die Kirche wichtig. Und doch ist es für die Opfer immer wieder eine Rückkehr in ihre eigene Hölle. Betreuer Christian Morgner bewertet den Besuch in Netphen „als wichtigen und richtigen Schritt. Es kostet viel Mut. Für die Selbst-Therapie ist das sehr hoch zu bewerten“.

S. vermutet noch mehr Opfer

S. möchte eine Kampagne in den sozialen Netzwerken starten. Er hat ein Schild dabei mit der Aufschrift „statute barred“, dazwischen ein Kreuz, darunter der Slogan #verjährt. Er möchte das Thema noch breiter in die Öffentlichkeit tragen, andere Opfer mobilisieren. Er vermutet, dass es auch in Netphen noch mehr von ihnen gibt.

Ich hoffe, das rüttelt wach. Bruno Glomski, Missbrauchsbeauftragter im Pastoralverbund Netpherland

An der katholischen Kirche im Ort trifft sich S. mit Bruno Glomski. Er ist Missbrauchsbeauftragter im Pastoralverbund Netpherland. Der Fall von Michael S. ist der erste seiner Art, von dem Glomski erfährt. S. hat ihm alles erzählt, ihm alle Dokumente zur Verfügung gestellt. „Ich hoffe, das rüttelt wach“, sagt ein sichtbar ergriffener Glomski, der im Netpherland mit heftigen Reaktionen rechnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Michael S. geht es zurück nach Bremen. Wie war die Rückkehr an die Tatorte von damals? „Heute hatte ich meine Schutzmauer errichtet“, sagt er besonnen. „Das wird erst später alles auf mich einprasseln.“ Ein letzter Blick auf die katholische Kirche. Die Sonne steht tief. Die Kirche wirft lange und tiefdunkle Schatten.

Dieser Text erschien zuerst bei der Siegener Zeitung.