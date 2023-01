Erzbischof fordert „Vertuschung und den früheren Umgang mit Missbrauchsfällen aufzudecken“

Weiteres Busunglück mit mindestens 20 Toten in Kenia Weiteres Busunglück mit mindestens 20 Toten in Kenia

Staatstrauer im Senegal: Mindestens 40 Tote nach Busunglück

Bei einem schweren Busunglücken in Senegal sind am Wochenende mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen und 87 verletzt worden. Der Präsident des Landes ordnete am Sonntag eine dreitägige Staatstrauer an. Der Unfall ereignete sich, als ein Bus nach einem Reifenplatzer auf die Gegenfahrbahn geschleudert und mit einem entgegenkommenden Bus zusammenstieß.