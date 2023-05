Mögliche Metallteile: Firma Bergland ruft „Milk Chocs“ zurück

Erste Zapfsäule für „Klimadiesel 90“ in Kiel

Altes Frittenfett entsorgen? Welche Verschwendung! Kann man daraus doch Diesel produzieren. In Skandinavien ist Sprit aus organischen Reststoffen schon weit verbreitet. Am Mittwoch öffnete die in Schleswig-Holstein erste Zapfsäule für „Klimadiesel 90“ in Kiel. Allerdings muss man Clubmitglied sein. Und warum?