15-Jährige am helllichten Tag vergewaltigt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 15‑Jährigen im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete eine Haftrichterin am Samstag Untersuchungshaft an, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Das Mädchen hatte den Angaben zufolge im Internet Waren zum Kauf angeboten und sich am vergangenen Mittwochmittag mit einem Interessenten an der Rückseite des Rheydter Hauptbahnhofs getroffen. Dort soll der Mann sie in einen abgelegenen, nicht einsehbaren Bereich gelockt haben. Nach der vereinbarten Warenübergabe soll der Verdächtige zudringlich geworden sein und nach sexuellen Gefälligkeiten gefragt haben, die die 15‑Jährige ablehnte. Als das Mädchen weggehen wollte, packte der Mann sie den Angaben zufolge am Handgelenk, entriss ihr die Handtasche und vollzog unter Gewalteinwirkung sexuelle Handlungen an ihr.

Seit Freitagnachmittag fahndete die Polizei mit einem Phantombild nach dem Verdächtigen. Daraufhin meldeten sich gleich mehrere Zeugen, die den 26‑Jährigen mit Wohnsitz in Mönchengladbach erkannt hatten. Ermittlern sei es gelungen, seinen Aufenthaltsort in Dinslaken ausfindig zu machen und den Tatverdächtigen dort am späten Freitagabend festzunehmen. Der Mann sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, auch wegen Delikten im Sexualbereich.

RND/seb