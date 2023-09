Jugendliche beenden offenbar Entführung eines Zwölfjährigen

Mönchengladbach. Zwei Jugendliche haben allem Anschein nach in Mönchengladbach die Entführung eines zwölfjährigen Jungens beendet. Gegen einen 61-Jährigen werde nun wegen Freiheitsberaubung ermittelt, berichtete die Polizei am Freitag.

Nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei war der Zwölfjährige am Donnerstag gegen 14 Uhr an einer Bushaltestelle ausgestiegen - dort habe ihn ein fremder Mann angesprochen und um Hilfe gebeten, wie die Rheinische Post berichtete. Als er daraufhin auf den Mann zugegangen sei, habe dieser ihn am Arm gepackt und gegen seinen Willen mit sich gezogen. Er habe verlangt, dass der Junge ihn nach Hause begleite. Aus Angst sei dieser ein Stück weit mitgegangen.

Auf dem Weg hätten dann ein 16 und ein 17 Jahre alter Jugendlicher den hilflosen Blick des Jungen bemerkt und ihn angesprochen. Der Junge habe ihnen gesagt, dass er den Mann nicht kenne. Mit Hilfe der beiden Jugendlichen habe er sich aus dem Griff des Mannes schließlich befreien können. Während der 17-Jährige den Jungen nach Hause gebracht und die Polizei alarmiert habe, habe der 16-Jährige den 61-Jährigen bis zu dessen Wohnadresse verfolgt.

Als die Polizisten ihn zur Rede stellten, habe der 61-Jährige deutlich alkoholisiert gewirkt. Ein Alkoholvortest, den der Mann freiwillig machte, fiel positiv aus. Das Ordnungsamt und ein Arzt ordneten die Einweisung des 61-Jährigen in eine Psychiatrie an. Die Ermittlungen zu seinem Motiv dauern an.

