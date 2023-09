50 Senioren zu Fuß nach Panne von der Autobahn geführt

Kostenfrei bis 16:12 Uhr lesen

Großaufgebot an Feuerwehr

Beim Brand eines Gebäudes in Tüttendorf kam es am Sonnabend auf jede Minute an. Wenig später wäre eine angrenzende Reetdachkate in Flammen aufgegangen. Ein Großaufgebot an Feuerwehr war vor Ort.