Schwere Überschwemmungen haben zu Wochenbeginn Montana getroffen, doch der Gouverneur des US-Staates blieb tagelang verschwunden. Wo ist Greg Gianforte, fragten sich viele, in sozialen Medien trendete der Hashtag #WhereIsGreg. Jetzt wird bekannt: Der Politiker war im Italien-Urlaub.

Kritik am Gouverneur von Montana: Während des Hochwassers im Italien-Urlaub

Red Lodge. Nach schweren Überschwemmungen in Montana ist der Gouverneur des US-Staats wegen einer zunächst nicht öffentlich gemachten Auslandsreise in der fraglichen Zeit in die Kritik geraten. Das Büro von Greg Gianforte bestätigte am Freitag, dass der Gouverneur mit seiner Frau nach Italien geflogen sei. Er sei aber regelmäßig über die Überflutungen informiert worden, die ab Montag weite Teile des Nationalparks Yellowstone und angrenzende Gemeinden verwüsteten.

Straßen und Brücken wurden weggespült, Hunderte Wohnhäuser beschädigt, der Park geschlossen. Erst am Dienstag wurde die Abwesenheit des republikanischen Gouverneurs bemerkt, als Reporter nachfragten, warum eine Ausrufung des Katastrophenfalls vom Vizegouverneur unterzeichnet worden war. Gianfortes Kritiker nutzten die Gelegenheit und brachten in sozialen Medien den Hashtag #WhereIsGreg (Wo ist Greg) in Umlauf.

Büro des Gouverneurs sprach von seit langem geplanter Reise

Das Büro des Gouverneurs räumte am Mittwoch schließlich ein, dass Gianforte auf einer seit langem geplanten Reise außer Landes sei und seine Rückkehr vorbereite. Wo er sich aufhielt, wurde unter Verweis auf Sicherheitsbedenken weiterhin nicht mitgeteilt.

In einer Zeit beispiellosen Desasters und wirtschaftlicher Ungewissheit habe Gianforte die Menschen in Montana gezielt über seinen Aufenthaltsort im Dunkeln gelassen, sagte Sheila Hogan, Chefin der Demokratischen Partei in Montana.

Der Gouverneur kehrte am Donnerstagabend nach Montana zurück und äußerte sich am Freitag erstmals seit den Überschwemmungen öffentlich. Auf seine Abwesenheit ging er nicht ein, sondern forderte Besucher auf, weiterhin in die Region Yellowstone zu kommen.

RND/AP