Horrorbrücke von Genua: Alle kannten die Gefahr

Rom. „An einer Sitzung mit Managern und Geschäftsführern im Jahr 2010 wurde klar, dass das Morandi-Viadukt einen Projektierungsfehler aufwies und deswegen einstürzen konnte“, erklärte Gianni Mion am Prozess gegen die Verantwortlichen des Brückeneinsturzes in Genua. Er, Mion, habe während dieser Sitzung deshalb gefragt, ob man die Brücke bezüglich ihrer Sicherheit durch Experten zertifizieren lassen könne. Aber ein Manager des Autobahnbetreibers Autostrade d‘Italia habe ihm entgegnet, „dass wir uns das Bauwerk selber zertifizieren“. Mion sagte, er sei sehr beunruhigt gewesen. „Aber ich habe geschwiegen und nichts unternommen.“ Das bereue er sehr.

Autos (l.) stehen auf der teilweise eingestürzten Autobahnbrücke Ponte Morandi. Das Morandi-Viadukt war im August 2018 eingestürzt, 43 Menschen stürzten in die Tiefe und verloren ihr Leben. © Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa

Mion: Management wollte Unterhaltskosten tief halten

Mion ist ehemaliger Geschäftsführer von Edizione, der Finanzholding der Benetton-Familie, die über ihren Atlantia-Konzern auch den für die Brücke verantwortlichen Autobahnbetreiber Autostrade d‘Italia kontrollierte. Mion, der an dem Prozess als Zeuge und (noch?) nicht als Angeklagter aussagte, betonte, dass an der fraglichen Sitzung alle wichtigen Entscheidungsträger von Atlantia, Autostrade d‘Italia und der mit der Kontrolle der Infrastrukturen betrauten Spea Engineering anwesend waren.

Mion bestätigte in seiner Zeugenaussage, dass das Management von Autostrade d‘Italia weniger an der Sicherheit des von ihr betriebenen Straßennetzes interessiert war, sondern vielmehr die Unterhaltskosten tief halten wollte, um den Aktionären fette Dividenden zu garantieren.

58 Personen auf der Anklagebank

Dank der Zeugenaussage des ehemaligen Edizione-Chefs hat das Genueser Gericht nun erstmals schwarz auf weiß, was man in Italien schon seit dem Tag des Brückeneinsturzes vermutete: Alle Verantwortlichen, bis hinauf ins höchste Management, wussten um die tödliche Gefahr, die von der Brücke für ihre Benutzer ausging – und sie haben diese einfach ignoriert. Auf die Frage, warum er persönlich nichts getan habe, erklärte Mion: „Ich hatte Angst, dass ich meine Arbeit verlieren würde. Und wir alle haben die Gefahr eines Einsturzes verdrängt, wir dachten, da muss man nichts unternehmen, das ist Sache der Fachleute.“ Und die Manager der Autobahngesellschaft und er selber haben die Brücke ja ebenfalls weiterhin benutzt, und auch ihre Familienangehörigen. Mit anderen Worten: Es war, wie so oft in Italien, auch viel Gottvertrauen im Spiel.

Insgesamt sitzen in Genua 58 Personen auf der Anklagebank. Bei den Verdächtigen handelt es sich um hochrangige Manager, um Fachleute sowie höhergestellte Beamte des Verkehrsministeriums in Rom. Der Prozess läuft seit Juli 2022. Auch Giovanni Castellucci, der Ex-Chef der Autostrade d‘Italia, ist angeklagt. Die Vorwürfe lauten auf fahrlässige Tötung, vorsätzliche Körperverletzung, Behinderung von Amtshandlungen, Urkundenfälschung und vorsätzliches Unterlassen von Sicherheitseinrichtungen am Arbeitsplatz. Im Prozess sagte Mion: „Ich hatte den Eindruck, dass niemand irgendetwas kontrollierte. Meiner Meinung nach war das ganze Kontrollsystem zusammengebrochen, und auch vom Verkehrsministerium war keine Spur zu sehen.“

Das in den Sechzigerjahren erbaute Morandi-Viadukt ist am 14. August 2018 während eines heftigen Gewitterregens eingestürzt. 43 Menschen, die sich während des Einsturzes mit ihren Autos oder Lastwagen auf der Brücke befanden, verloren ihr Leben. Hunderte Personen, die in Häusern unter der langen Hochbrücke wohnten, wurden obdachlos.

Die neue Autobahnbrücke von Genua. Der gigantische Bau auf hohen Stelzen ersetzt die Morandi-Brücke. © Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa

Wenige Monate nach dem Unglück wurde mit dem Abriss der noch vorhandenen Brückenteile begonnen; danach wurde in Rekordzeit ein neuer Viadukt erstellt, der im August 2020 dem Verkehr übergeben wurde. Die neue Brücke trägt den Namen Ponte San Giorgio und wird von 43 Beleuchtungsmasten geschmückt – für jedes Opfer einer. Entworfen wurde das Bauwerk vom Genueser Stararchitekten Renzo Piano, der die Pläne seiner Heimatstadt geschenkt hat.