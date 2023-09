﻿Eltern des toten Joel: „Dass einem selbst so etwas passiert, daran glaubt man nicht“

Pragsdorf. Joel (6) war ein echtes Dorfkind. So beschreiben ihn seine Eltern Till (37) und Kathleen (33), die mit ihrem Jungen gern mehr Zeit gehabt hätten. „Entschleunigt die Welt“, sagt Vater Till im Interview. „Bleibt lieber länger am Lagerfeuer sitzen und genießt die Zeit.“

Was die Patchwork-Familie gerade durchmacht, ist ein echter Albtraum. „Dass einem selbst so etwas passiert, daran glaubt man nicht“, sagt der 37-Jährige. Ihr Sohn, der gerade erst zur Schule gekommen war, wurde brutal aus dem Leben gerissen, getötet mit mehreren Messerstichen. Am Dienstag wurde ein 14-Jähriger festgenommen, der der Familie selbst nahestand, mit Joel Fußball spielte – und befreundet war mit Joels großer Schwester.

Am letzten Tag gab es Joels Lieblingsgericht

Auch am Tag seines Verschwindens war Joel Fußball spielen. „Es war der übliche Wahnsinn einer Großfamilie“, erinnert sich Mutter Kathleen. Die Kinder mussten zur Schule, die jüngste Tochter der siebenköpfigen Familie in die Kita. „Ich habe mich um die Hunde und den Haushalt gekümmert. Joel kam als Erster gegen 12 Uhr nach Hause“, sagt die 33-Jährige. Joel bekam sein Lieblingsgericht, Nudeln mit Tomatensoße.

Am Nachmittag ging Joel mit den großen Geschwistern Fußball spielen. „Irgendwann wollten die Großen nicht mehr. Joel wollte dann aber noch auf dem Spielplatz bleiben“, so die Mutter. Alleine wäre er dort aber nicht geblieben. „Wenn da keiner war, ist er immer nach Hause gekommen“, meint seine Mutter. „Er brauchte immer Action“, sagt sein Vater. „Auch nach der Schule ist er oft hingefahren. Wenn keiner da war, ist er einfach zurückgekommen.“ Gespielt hätte er jedoch nur mit Freunden, nicht mit Fremden.

Vom Wesen her war Joel ein „fröhliches Dorfkind“. „In einer Stadt wäre er nicht glücklich geworden“, sagt Till. „Er kam manchmal mit blauen Schienbeinen nach Hause. Oder wenn er mit dem Rad gegen eine Laterne fuhr, schüttelte er sich – und fuhr einfach weiter.“ Gewalt habe der Junge abgelehnt. „Man konnte ihm nicht böse sein“, sagt die Mutter. „Klar, der kleine Scheißer hatte als Sechsjähriger auch Schimpfwörter drauf.“ Aber auch so etwas rechtfertigte eine Tat, wie sie ihm widerfahren sei, nicht.

Getöteter Sechsjähriger: Polizei nimmt 14-Jährigen fest Der Tod eines Sechsjährigen scheint aufgeklärt: Die Polizei hat in Pragsdorf einen 14-Jährigen festgenommen. © Quelle: dpa

Familie von Joel durchsucht die ganze Wohnung

Als ihr Sohn an dem Donnerstag nicht wieder auftaucht, wird die Mutter schnell misstrauisch. „Ich hatte ihn im Zimmer vermutet. Da war er nicht. Danach haben wir die komplette Zehn-Zimmer-Wohnung auf den Kopf gestellt“, sagt sie. „Auch Schränke und Bettkästen haben wir durchsucht“, sagt der Vater. „Minuten waren wie Stunden. Da kommen einem viele Gedanken. Hatte er einen Unfall? Wurde er von einem Auto mitgenommen? Ist er im See ertrunken?“, erinnert sich Till K. Sie schalten die Polizei ein. Rufen im Krankenhaus an. Doch ihr Sohn bleibt verschwunden.

Mutter Kathleen will ihre „Nervensäge“ zurück

Die ganze Gemeinde hilft bei der Suche nach Joel. Kathleen selbst radelt mit dem Sohn durchs Dorf. Zu den großen Geschwistern der Familie hatte Joel ein enges Verhältnis, besonders jedoch zur großen Schwester. „Er hat mit ihr Lego gespielt. Oder auch mit Barbies. Oft wollte er auch bei ihr schlafen“, sagt die Mutter. Denn allein war Joel ungern. Manchmal weckte er seine Mutter noch mitten in der Nacht. „Er kam gegen fünf Uhr an. Rüttelte mich wach. Dabei wollte er mir nur sagen, dass er Hunger hat. Ich will meine kleine Nervensäge zurück“, sagt die Mutter unter Tränen.

„Bis zum Schluss, als der Arzt gesagt hat, wie es um unseren Jungen steht, wollte ich es nicht glauben“, sagt Till K. „Normal ist nichts mehr, seit er weg ist“, sagt Kathleen K. „Normal wäre es, wenn der kleine Scheißer wieder da wäre – und einfach in die Schule gehen könnte.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Ostsee Zeitung“.