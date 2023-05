Mordfall Gabby Petito: Mutter des Täters bot in Brief ihre Hilfe beim Vergraben an

Cheyenne. Vor dem Tod der US‑Reisebloggerin Gabby Petito, die im Sommer 2021 von ihrem Verlobten Brian Laundrie unter ungeklärten Umständen erwürgt und vergraben wurde, soll die Mutter des Mannes ihm Unterstützung bei der Beseitigung eines Leichnams versprochen haben. Das geht aus einem undatierten, handschriftlichen Brief der Frau an ihren Sohn hervor, dessen Kopie nun von den Anwälten von Petitos Eltern veröffentlicht wurde.

In der Notiz heißt es unter anderem: „Wir werden uns immer lieben. Wenn du im Gefängnis bist, werde ich einen Kuchen mit einer Feile darin backen. Wenn du eine Leiche entsorgen musst, werde ich mit einer Schaufel und Müllsäcken auftauchen.“ Auf dem Umschlag steht „Nach dem Lesen verbrennen“.

Die ermordete Gabby Petito und ihr damaliger Freund Brian Laundrie. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Unklar ist, ob der Brief geschrieben wurde, bevor oder nachdem Brian Laundrie Petito erwürgt hatte. Roberta Laundrie, die Mutter, behauptete in einer eidesstattlichen Erklärung, dass sie ihrem Sohn den Brief gegeben habe, kurz bevor er und Petito Anfang Juni 2021 zu einer Reise mit einem Kleinbus quer durch die USA aufbrachen. „Ich habe versucht, mit Brian in Kontakt zu treten und unsere Beziehung zu reparieren, da er vorhatte, von zu Hause wegzugehen“, hieß es in der Erklärung. „Ich hatte gehofft, dass dieser Brief ihn daran erinnern würde, wie sehr ich ihn liebte.“

Derzeit läuft in Florida ein Zivilprozess von Gabby Petitos Eltern gegen die Eltern ihres mittlerweile ebenfalls verstorbenen Lebensgefährten. Sie werfen Brian Laundries Eltern vor, diese hätten gewusst, dass ihr 23‑jähriger Sohn die 22‑jährige Gabby Petito ermordet hatte, und ihm fast einen Monat lang bei der Vertuschung geholfen, bevor ihre Leiche im September 2021 in Wyoming gefunden wurde. Damit hätten sie den Petitos psychische Schmerzen zugefügt.

