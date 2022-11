In Moskau kommt es am Sonntag zu einem Brand: In einem Blumenlager in der russischen Hauptstadt bricht am Abend ein Feuer aus. Mindestens fünf Menschen sterben.

Mindestens fünf Tote bei Brand in Blumenlager in Moskau

Moskau. Bei einem Brand in einem Blumenlager in einem belebten Teil von Moskau sind am Sonntagabend mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person galt noch als vermisst, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Zivilschutz. Sieben Arbeiter seien vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden.

Der Brand, der ersten Ermittlungen zufolge am Nachmittag wegen eines Defekts an der elektrischen Heizanlage des Blumenlagers ausgebrochen war, war am Abend bereits gelöscht.

