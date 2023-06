Motorradfahrer durch Container auf der Fahrbahn verletzt

Suckow/Pulitz. Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 24 in Westmecklenburg durch einen Container, der von einem LKW herunterfiel, lebensgefährlich verletzt worden. Ein zweiter Biker wurde bei dem schweren Unfall unweit der Landesgrenze zu Brandenburg schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die stark befahrene A24 blieb seit dem frühen Nachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Bergung sei kompliziert und werde noch bis in den Abend hinein andauern, sagte der Polizeisprecher.

Der Kleintransporter hatte bei dem Unfall nahe Suckow (Ludwigslust-Parchim) beide Container verloren, von denen einer auf die Gegenfahrbahn fiel. Auf dieser Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Berlin stießen die beiden Motorradfahrer mit dem Unfall-Container zusammen. Einer der Männer, die beide 56 Jahre alt sein sollen und aus Großbritannien kommen, habe lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

LKW-Fahrer bleibt unverletzt

Nach ersten Erkenntnissen war der Kleinlaster in Richtung Hamburg gefahren. Aus ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer das Fahrzeug gegen einen sogenannten Schilderwagen einer Autobahnmeisterei, der als Baustellenabsicherung diente. Dabei lösten sich beide Container. Der Fahrer des Kleinlasters blieb unverletzt. Der genaue Hergang des Unfalls wird noch von einem Gutachter untersucht, der von der Staatsanwaltschaft eingesetzt wurde. Der Sachschaden wurde auf rund 65.000 Euro geschätzt.

