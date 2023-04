Schon begegnet? Das hat es mit den Motorradfahrern im Hasen-Kostüm auf sich

Motorradfahrer im plüschigen Osterhasenkostüm? Das erregt Aufmerksamkeit und so wollen es die Mitglieder der Streetbunnycrew auch. Sie sind nicht nur an Ostern unterwegs.

Berlin. Sie düsen nicht nur zu Ostern im Hasen-Outfit auf Motorrädern durch Deutschland, sondern das ganze Jahr über. Der Verein Streetbunnycrew sammelt dabei Geld für einen guten Zweck. Mit den Kostümen ist den Mitgliedern eines sicher: Aufmerksamkeit. „Die Leute sagen, könnt ihr mal anhalten, die sind alle funny begeistert darüber, dass wir in dem Outfit fahren“, sagte Silvia Haas, die in dem Verein die Regionen Berlin und Brandenburg leitet. „Es ist egal, ob es ein Fußgänger, Autofahrer, Fahrradfahrer ist - alle freuen sich, dass jemand so lustig unterwegs ist.“

400 Mitglieder seien es bundesweit, sagte Haas bei einem Stopp während einer Ausfahrt in Berlin. Immer wieder hielten Passanten an und machten Fotos von den Bikern. Auf diese Weise machen die Mitglieder auf Menschen aufmerksam, denen es nicht so gut geht.

Die Spenden gehen nach Haas' Worten an Einrichtungen, die mit Kindern arbeiten und selbst nicht genügend Mittel haben. Ein Jahr lang werde für ein Projekt gesammelt. Man wolle ein Lächeln in die Gesichter von Kindern und Erwachsenem zaubern und so „die Schwierigkeiten des Alltags für einen Moment vergessen lassen“, heißt es in einem Flyer des Vereins, den die Biker in Berlin und Brandenburg verteilen.

