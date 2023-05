﻿Faszination Mount Everest: Auf die Spitze getrieben

Flachlandwanderer rieben sich bei diesen Bildern verwundert die Augen: Im Frühjahr 2019 herrschte Stau am Mount Everest. So groß war der Andrang auf dem höchsten Berg der Welt, dass Hunderte Bergsteigerinnen und Bergsteiger Schlange standen, beinahe so wie vor der Kasse im heimischen Supermarkt.

Bloß trugen die Wartenden bunte Hightech-Kleidung, und sie standen auf mehr als 8000 Meter in der sogenannten Todeszone. Dort oben reicht der Sauerstoffgehalt für den menschlichen Körper nicht aus. Regeneration ist nicht möglich, ein Kollaps dagegen jederzeit. Elf Menschen starben damals auf dem Weg zum Gipfel.

Vor vier Jahren hatte das nepalesische Tourismusministerium 381 Genehmigungen für Everest-Bezwingerinnen und -Bezwinger ausgestellt. In diesem Jahr dürfen sich bislang 454 Bergsteigerinnen und Bergsteiger nach der Bezahlung einer Gebühr von 11.000 Dollar an die Besteigung wagen, darunter 96 Chinesen und 87 US-Amerikaner. Aus Deutschland haben demnach sieben Personen eine Lizenz erhalten.

Das ist ein Rekord. Erstmals gelang dem Neuseeländer Edmund Hillary und dem Nepalesen Tenzing Norgay am 29. Mai 1953 die Besteigung des 8848 Meter hohen Bergs. „We finally knocked the bastard off“, sagte Hillary nach seiner Rückkehr: „Wir haben den Mistkerl endlich erledigt.“ Nicht allzu viele wagten sich danach an den „Mistkerl“ aus Fels und Eis.

Bis 1980 wurden gerade einmal 99 Menschen gezählt, die auf dem höchsten Berg der Welt standen. Einer davon war Reinhold Messner. Der Extrembergsteiger erkletterte den Mount Everest 1978 mit seinem Begleiter Peter Habeler. Die beiden wagten den Aufstieg als erste ohne zusätzliche Sauerstoffunterstützung. Damals war unter Medizinern noch umstritten, ob solch eine Anstrengung ohne gesundheitliche Folgeschäden überhaupt möglich sein würde.

Der Berg war gesperrt

Der 70. Geburtstag der Erstbesteigung von Norgay und Hillary ist ein Grund, warum der Ansturm auf den Everest nun so groß ist, ein anderer vermutlich die zurückliegende Corona-Pandemie. Der Berg war für Touristinnen und Touristen gesperrt. Von chinesischer Seite gibt es auch in diesem Frühjahr noch keine Genehmigungen, den Everest zu erklimmen.

Auch so könnte es eng werden: Experten befürchten, dass sich die Bilder von 2019 wiederholen könnten – inklusive Todesfälle. In der gerade erst beginnenden und bis Juni andauernden Everest-Saison starben bereits drei Sherpas und ein nordirischer Bergsteiger.

40.000 Dollar Minimum für den Aufstieg

Bleibt die Frage: Warum wollen die Menschen unbedingt dort oben rauf? Und warum sind sie bereit, so viel Geld für dieses trotz aller Sicherungsmaßnahmen gefährliche Vergnügen zu bezahlen? Die Kosten werden auf 40.000 Dollar veranschlagt. Minimum. In dem Preis sind Ausrüstung, Zelte, Inlandsflüge inbegriffen. Wer seinen persönlichen Sherpa möchte und eine Sauerstoff-Flatrate, zahlt schnell mehr als das Doppelte.

Eine Antwort auf die Frage nach dem „Warum?“ trifft per Mail aus Kathmandu ein. Dort ist der deutsche Kletterer und Bergsteiger Felix Berg unterwegs. Gerade hat er die Bezwingung des 8163 Meter hohen Manaslu im Westen Nepals vermeldet – allein und ohne Flaschensauerstoff. Der Manaslu-Gipfel ist der bereits fünfte Achttausender des 42-Jährigen.

Majestätisch: Der Mount Everest im Himalaya. © Quelle: imago images / blickwinkel

Berg arbeitet als Expeditionsleiter und Geschäftsführer des Tourenveranstalters Summitclimb. Die Gründe der Everest-Kunden und -Kundinnen seien ausgesprochen „individuell“, schreibt er. „Es hat teils mit Herdentrieb, Nachahmung einer bekannten Herausforderung zu tun. Viele wollen halt einfach mal auf dem höchsten Punkt der Erde stehen, ein einmaliges Merkmal.“ Manche Leute würden nach Paris und Rom reisen oder Hollywoodfilme gucken. Andere wiederum erkletterten Berge.

Die Veranstalter von Everest-Expeditionen wissen, dass das Vergnügen Schattenseiten hat: „So viel die Medien auch über den Massentourismus am Mount Everest berichten, schockierend aussehende Bilder die sozialen Medien überfluten: Es ist und bleibt eine Herausforderung, auf dem höchsten Berg der Welt zu stehen!“, heißt es auf der Seite von Summitclimb.

Felix Berg, Expeditionsleiter und Geschäftsführer des Tourenveranstalters Summitclimb

Und weiter: „Es ist vielleicht keine sportliche Extremleistung, sicher keine Errungenschaft für die Menschheit. Jedoch ist und bleibt es eine starke persönliche Leistung, auf den Gipfel zu gelangen. Die Belohnung: Höher kann man nicht steigen! Die Aussicht vom höchsten Berg der Welt! Das unglaubliche Gefühl, dort oben zu stehen! Es geschafft zu haben!“

Die erwähnten schockierenden Bilder in den sozialen Medien dokumentieren die Kommerzialisierung des Kletterns. Nach Schätzungen liegen allein auf dem Mount Everest etwa 140 Tonnen Müll herum – ausrangierte Zelte, kaputte Kleidung, überzählige Gaskocher, Getränkedosen, Sauerstoffflaschen, Dosen und menschlicher Kot.

Die Spur der Leichen

Bergsteiger sind zwar verpflichtet, mindestens acht Kilo Abfall wieder mit herunterzubringen, aber viele erschöpfte Touristen und Touristinnen zahlen offenbar lieber eine überschaubare Strafe und laden sich kein zusätzliches Gepäck auf. Der Weg nach unten ist genauso quälend wie der hinauf. Spötter meinen, wer heute auf den Berg wolle, müsse nur der Spur des Mülls folgen.

Himalaya-Bergsteiger folgen ebenso der Spur der Leichen: Mehr als 300 Tote wurden seit der Erstbesteigung gezählt. Gerade einmal ein Drittel davon ist geborgen worden. Es ist teuer, aufwendig und gefährlich, die gefrorenen Körper vom Berg zu holen. Nötig dafür sind mindestens sechs bis acht Helfer.

Der amerikanisch-britische Alpinist Daniel Mazur beschrieb seine Erlebnisse am Everest so: „Es ist eine der furchtbarsten, schlimmsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe, über die Toten zu treten. Oft muss man über ihre Glieder hinwegsteigen.“ Der Australier Duncan Chessell berichtete: „Du weißt nicht, ob die Person, die da auf dem Fels sitzt, Hilfe braucht oder seit fünf Jahren tot ist. Es ist dunkel, du frierst, du bist müde.“

Eingeschneite Zelte: Basislager in 6500 Meter Höhe am Mount Everest. © Quelle: Zhaxi Cering/XinHua/dpa

Fälle von unterlassener Hilfeleistung hat später nicht nur der Everest-Erstbesteiger Edmund Hillary beklagt. Manche Leichen dienen gar als Wegweiser: Viele Jahre lang trug ein Toter den Spitznamen „Green Boots“, so benannt wegen seiner grünen Bergstiefel. Er saß neben der „Green Boots“-Höhle, einem beliebten Rastplatz. Irgendwann verschwand der Tote. Nach Möglichkeit werden Leichen mit Steinen bedeckt oder in Gletscherspalten versenkt.

Was einst die Spitzenleistung von Individualisten war, ist heute Luxustourismus – und für arme Länder wie Nepal eine wichtige Einnahmequelle.

„Rummelplatz für Touristen“

Das sieht auch der Pionier des Extremalpinismus so: Reinhold Messner hat schon vor Jahren eingeräumt, dass ihn der Everest nicht mehr faszinieren würde. Er würde keiner Piste folgen wollen, die Sherpas in monatelanger harter Knochenarbeit vorbereitet hätten.

„Den Everest, wie Hillary ihn bestiegen hat, gibt es heute nicht mehr“, so Messner. „Es ist derselbe Berg, aber der Berg wird in Seile und Ketten gelegt.“ Der Mount Everest sei zum „Rummelplatz für Touristen“ geworden.

Das nepalesische Tourismusministerium versucht, eine Vorauswahl unter den Everest-Aspiranten zu treffen: Sie müssen ein medizinisches Attest vorlegen. Der Bergsteiger und Himalaya-Experte Khimlal Gautam sagt, dass die Erfolgschancen, oben anzukommen, heute doppelt so hoch wie vor etwa 20 Jahren seien, schon weil die Wettervorhersagen viel präziser und die Route besser präpariert sei. Die Sterberate sei jedoch beinahe unverändert geblieben.

Im Everest-Stau Ende Mai 2019 stand auch die Deutsch-Marokkanerin Mariam Ktiri. Mitten in der Nacht hatte sie die Bergspitze erreicht, auf dem Rückweg ging es nicht mehr weiter. „Schon kurz unterhalb des Gipfels sind uns die Massen entgegengekommen. Viele der Leute waren extrem langsam. Man sah, dass sie völlig erschöpft waren“, erzählte Ktiri der Deutschen Welle. Es seien Kletterer dabei gewesen, die quasi von ihren Sherpas am Seil hinaufgeschleppt worden seien.

Eineinhalb Stunden steckte Ktiri auf rund 8800 Meter Höhe fest. „Gott sei Dank hatte ich noch genügend Flaschensauerstoff. Mein Sherpa hat das andauernd geprüft. In diesem Moment hätte ich mir gewünscht, dass ein Polizist die Leute stoppt und sagt: ‚Wartet, bis die, die von oben kommen, heruntergeklettert sind!‘“

Die Besteigung dieses und anderer Achttausender habe sich aber gelohnt: „Ich kam als Studentin nach Deutschland, und jetzt habe ich auf dem höchsten Berg der Erde gestanden. Das ist für mich eine Erfolgsstory, mein ‚German Dream‘.“

Vermutlich folgt jeder Bergsteiger und jede Bergsteigerin einem eigenen Traum. Sie sind bereit, dafür einen hohen Preis zu zahlen. Manche mit dem Leben.