﻿Mr Gay Germany in Katar: „Okay, was mache ich hier eigentlich?“

Benjamin Näßler ist zweifacher „Mr Gay Germany“ – und Aktivist. Vorige Woche begleitete er Innenministerin Nancy Faeser auf ihrer Reise nach Katar. Was hat er in dem schwulenfeindlichen Land erlebt? Und welche Reaktion wünscht er sich nach den Entgleisungen des WM-Botschafters?

Benjamin Näßler, 33, engagiert sich seit Jahren gegen Diskriminierung im Fußball. Im vergangenen Jahr startete er eine Petition gegen Homophobie in Katar. Vor allem wegen seines Engagements gewann er 2020 und 2021 den Titel „Mr Gay Germany“ und repräsentiert seitdem die Community in Deutschland. In Katar traf Näßler auf die katarischen WM-Organisatoren, diskutierte mit Fifa-Präsident Gianni Infantino über LGBTQ-Rechte und mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf über die WM-Kapitänsbinde.