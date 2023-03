Frau bei Starkbierfest in München offenbar auf Toilette vergewaltigt

Wie der Identitätswechsel nach einer Straftat funktioniert

Nach dem gewaltsamen Tod von Luise F. haben die Familien der beiden mutmaßlichen Täterinnen Freudenberg verlassen. Nach Offenlegung der Identität der beiden Mädchen in den sozialen Netzwerken werden ihre Namen immer mit dieser Tat in Verbindung stehen. Kann man in solchen Fällen eine neue Identität annehmen?