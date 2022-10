Mit Farbe beschmiert und festgeklebt: Protest bei Autoausstellung in München

Eine Gruppe von Klimaschutzaktivisten ist in eine Münchner Autoausstellung eingedrungen. Die Mitglieder der Protestgruppe „Scientist Rebellion“ klebten sich dabei an einem Fahrzeug fest. Nach eigenen Aussagen wollten sie damit für einen Abschied von fossilen Energieträgern im Verkehrssektor demonstrieren.

München. Klimaschutzaktivisten sind in München in eine Autoausstellung eingedrungen und haben sich an einem Fahrzeug festgeklebt. Außerdem habe die Gruppe sechs weitere Wagen mit Farbe beschmiert, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Auch ein Feueralarm wurde ausgelöst. Bisher sei jedoch unklar, wer den Alarm ausgelöst habe und ob ein Zusammenhang bestehe. Wegen des Feueralarms mussten die Besucher die Ausstellung verlassen.

Die 14 Aktivisten sollen sich an dem Fahrzeug festgeklebt haben, ein weiterer Aktivist filmte die Aktion. Etwa 40 Polizeikräfte waren im Einsatz. Am Nachmittag teilte ein Polizeisprecher mit, dass die Protestierer mittlerweile von dem Auto losgelöst und festgenommen worden seien. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Gegen die 14 Aktivisten wird nun unter anderem wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.

Zu der Aktion bekannte sich eine Protestgruppe mit dem Namen „Scientist Rebellion“. Die Mitglieder wollten damit für einen Abschied von fossilen Energieträgern im Verkehrssektor demonstrieren, wie sie mitteilten.

