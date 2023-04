Mann fällt in München vor einfahrenden Zug – leichte Verletzungen

Maritimer Klassiker an der Kiellinie

Segelcamp Kiel: Anmeldungen für Buchungen und Kurse ab sofort möglich

Das Segelcamp Kiel an der Kiellinie geht in diesem Jahr in seine bereits 21. Saison. Ab sofort sind Anmeldungen für Einzelbuchungen oder Sommerferienkurse möglich. Laut den Veranstaltern gibt es Angebote für kleine und große Segler – mit oder ohne Vorerfahrung.