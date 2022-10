München: Passant entdeckt Toten in Grünanlage - Mordkommission ermittelt

26,2 Grad in München 26,2 Grad in München

Rekordtemperaturen am Samstag gemessen – ab nächster Woche wird es kühler

Es ist ungewöhnlich warm für Ende Oktober. Am Samstag wurden sogar an einigen Orten Rekordwerte gemessen, etwa mit 26,2 Grad in München. Doch so langsam geht dem Spätsommer die Puste aus – ab Montag sinken die Temperaturen etwas.