Motorradfahrer und Beifahrerin sterben bei Zusammenstoß mit Auto

Münsingen. Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Münsingen im Landkreis Reutlingen (Baden-Württemberg) tödlich verunglückt. Der 28-jährige Motorradfahrer und die ebenso alte Sozia seien auf der B465, der Seeburger Steige, in Richtung Bad Urach bergabwärts gefahren und in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Dort seien sie mit dem Auto eines 42-Jährigen zusammengestoßen.

Der Autofahrer wurde der Polizei zufolge leicht verletzt, sein 13-jähriger Beifahrer blieb körperlich unverletzt. Der Unfall ereignete sich gegen Mittag. Sowohl am Auto als auch am Motorrad, das infolge des Unfalls in Brand geriet, entstand Totalschaden.

Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort, der Rettungsdienst mit der Besatzung eines Rettungshubschraubers und acht Fahrzeugen. Die Straße war bis etwa 17.45 Uhr gesperrt.

RND/dpa