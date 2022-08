Das Ordnungsamt der Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen soll Einkaufswagen mit Unrat entsorgt haben. Offenbar aus Protest dagegen stieg ein Mann auf einen Baukran und besetzte das Gerät. Nun harrt er laut Berichten bereits seit Wochen in schwindelerregender Höhe aus.

Wohl aus Protest gegen das örtliche Ordnungsamt hat ein Mann im nordrhein-westfälischen Münster in schwindelerregender Höhe einen Baukran besetzt. (Symbolbild)

Mann in Münster besetzt Baukran – wohl aus Protest gegen Müllräumung

Wohl aus Protest gegen das örtliche Ordnungsamt hat ein Mann in Münster in schwindelerregender Höhe einen Baukran besetzt. Der Mann befinde sich seit mittlerweile 20 Tagen auf der Maschine, wie die „Bild“ berichtet.

Demnach sei der 59-jährige Nicolas T. auf den Kran gestiegen, weil Mitarbeitende des Ordnungsamts zwei mit Unrat beladene Einkaufswagen des Mannes entsorgt hätten. Bei seinem Aufstieg am 25. Juli habe T. lediglich drei Flaschen Wasser dabei gehabt, heißt es.

T. fordert „Raubgut“ zurück

In dem Videobeitrag ist der verwirrt wirkende Mann auf dem Krangerüst zu sehen, wie er eine schriftliche Bestätigung des Ordnungsamts einfordert. Die Behörde solle bestätigen, an welchem Ort sie das „Raubgut“ zurückgebe. Laut dem Bericht habe das Ordnungsamt bereits mehrfach das Grundstück T.‘s in Münster geräumt, weil sich Nachbarn über angesammelten Müll beschwerten. Ein Anwohner berichtet zudem, dass es bereits das zweite Mal sei, dass T. den Kran besetze.

Die an die Baustelle anliegende Straße sei gesperrt worden. Auch könnten die Arbeiten auf dem Gelände seit der Besetzung nicht fortgeführt werden, was bereits mit gut 500.000 Euro Unkosten zu Buche schlage. Die Polizei aber könne den Mann wegen der offensichtlichen Gefahrenlage nicht vom Kran herunterholen.

RND

