﻿Wann sollte ein Sportevent abgebrochen werden?

Die Ironman-Europameisterschaft in Hamburg wurde am Sonntag von einem tödlichen Unfall überschattet. Bei dem Zusammenstoß eines Motorradfahrers mit einem Radfahrer starb der 70-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Der 26-jährige Sportler wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die ARD brach die Übertragung daraufhin ab. Der Wettkampf ging dagegen weiter, was bei vielen Zuschauenden für Unverständnis sorgte.

Der Präsident der Deutschen Triathlon Union verteidigte die Entscheidung der Veranstalter, das Rennen nicht abzubrechen. „Das kann bei jedem Wettkampf passieren. Das kann auch bei uns passieren.“ Auch in der Vergangenheit habe es beim Triathlon bereits Todesfälle gegeben, sagte Martin Engelhardt im Deutschlandfunk.

Sicherheitslage der Grund für Fortsetzung des Events

Engelhardt sagte, dass die Entscheidung gegen einen Rennabbruch das Team in Hamburg getroffen habe und nicht, wie am Renntag kommuniziert, die in Tampa (Florida) ansässige Organisation World Triathlon Corporation. Er nannte die Organisatoren erfahren, sie hätten sich die Entscheidung sicherlich nicht leicht gemacht.

Das Rennen wurde fortgesetzt. Denis Chevrot aus Frankreich lief als Sieger ins Ziel. © Quelle: Markus Tischler/dpa

Dass das Rennen am Sonntag nicht abgebrochen wurde, habe mit der „Gesamtverantwortung“ der Veranstalter, „auch was die Sicherheitslage des Gesamtwettkampfes anbelangt“, zu tun gehabt. „Sie waren natürlich auch über den Unfall geschockt, haben aber in alle Richtungen überlegt, was jetzt die richtige Handlungsweise ist. Auf der Strecke waren über 2000 Leute. Wenn sie jetzt das ganze Rennen gestoppt hätten, wäre das relativ unkalkulierbar geworden, laut Aussagen von den hauptverantwortlichen Organisatoren“, sagte Engelhardt: „Deswegen hat man sich bei allem Entsetzen dafür entschieden, das Rennen fortzuführen – bei allem Respekt vor dem tragischen Unfall, der da passiert ist.“

Eventmanager sieht Fehler in der Kommunikation

Marten Pauls kann diese Argumentation nicht nachvollziehen. Er ist Geschäftsführer der Campo Event Engineering und hat sich auf die Organisation von Großveranstaltungen spezialisiert. Der Abbruch einer Veranstaltung würde nicht zwangsweise die Sicherheit der Veranstaltung gefährden, argumentiert Pauls im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Unsicherheit entsteht bei den Besuchern nur, wenn ich nicht mit ihnen rede.“ Pauls betont, er könne das Sicherheitskonzept des Veranstalters des Ironmans nicht beurteilen, weil er es nicht kenne. Aber die Kommunikation lasse darauf schließen, dass unprofessionell mit der Situation umgegangen worden sei.

Den üblichen Aufbau eines Sicherheitskonzepts beschreibt Pauls in drei Ebenen. „Auf der ersten Ebene steht die allgemeine Sicherheitsplanung. Dazu zählt unter anderem die Planung des Streckenverlaufs und eine Gefährdungsbewertung.“ Hier gab es bereits Kritik vom deutschen Triathleten Jan Frodeno. Unmittelbar nach dem Rennen hatte er die Streckenführung kritisiert: Die Motorräder seien auf der engen Straße viel zu nah an die Sportler herangekommen.

Die zweite Ebene der Sicherheitsplanung befasst sich laut Pauls mit der Steuerung der Veranstaltung. Dazu zähle auch die Reaktion auf Störereignisse. „Die verschiedenen Gremien müssen dafür geeignet besetzt sein, um schnell und effektiv reagieren zu können.“ Auf der dritten Ebene würde dann ein Katalog von Notfallplänen greifen, für den Fall, dass tatsächlich etwas passiert. „Geeignete Maßnahmen müssen da für alle Fälle schon vorbereitet sein“, erklärt Pauls. In der Regel gebe es Pläne für alle Eventualitäten. Zum Beispiel für Unwetter, Bombenfunde oder eben auch einen Todesfall am Rande der Veranstaltung.

„Wenn ein solcher Fall eintritt, stellt sich auch die Frage, wie man die Situation kommuniziert. Und da wären wir wieder bei der Basisplanung.“ Nach der Einschätzung von Pauls hat eine Kommunikation der Ereignisse vonseiten der Veranstalter nur ungenügend stattgefunden. Die Kommunikationsstrategie müsse im Notfall eigentlich schon vorbereitet sein. „Wir haben für solche Fälle immer eine Blackpage vorbereitet“, erklärt Pauls. Also eine Seite, die man schnell vor die Website schalten könne, um der Veranstaltung das „Partyfeeling“ zu nehmen und die Menschen über die Entwicklungen zu informieren.

Sicherheitskonzept auch bei Fußballspielen relevant

Auch bei anderen Veranstaltungen mit vielen Zuschauerinnen und Zuschauern kommt es immer wieder zu Notfällen. Zum Beispiel bei Fußballspielen. Lutz Wagner ist ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und als Koordinator für die Ausbildung von Schiedsrichtern beim DFB mit dafür verantwortlich, zukünftige Schiedsrichter auf Notfallsituationen vorzubereiten. Auch bei Fußballspielen müsse immer das gesamte Sicherheitskonzept beachtet werden, erklärt Wagner im Gespräch mit dem RND. Das betreffe auch die Entscheidung, ob ein Spiel abgebrochen werden sollte oder nicht.

„Der Schiedsrichter kann die Gesamtsituation manchmal gar nicht überblicken, deswegen ist es richtig, nicht ihm allein die Entscheidung zu überlassen.“ Zum Beispiel könnte es sein, dass im Fall eines Spielabbruchs eine Panik drohe. „Deswegen berät er sich mit allen sicherheitsrelevanten Gremien“, erklärt Wagner. Die endgültige Entscheidung treffe dann aber der Schiedsrichter. Dafür stehe er im engen Austausch mit den Mannschaften, aber auch mit den Sicherheitskräften und der Polizei.

Es gibt einen Grundsatz, der lautet: Gesundheit und körperliche Unversehrtheit steht immer im Vordergrund. Lutz Wagner, Ex-Bundesliga-Schiedsrichter

Doch nicht nur die allgemeine Sicherheitslage spielt bei der Entscheidung für oder gegen einen Abbruch der Sportveranstaltung eine Rolle. Wagner betont: „Es gibt einen Grundsatz, der lautet: Gesundheit und körperliche Unversehrtheit stehen immer im Vordergrund. Nach diesem Grundsatz entscheidet der Schiedsrichter.“

Manchmal gebe es eben wichtigere Dinge als den Fußball, sagt Wagner. Im DFB-Lehrbrief heißt es dazu, bevor Spielabbruch erfolgt, müssen „alle zumutbaren Mittel, das Spiel fortzusetzen, erschöpft sein“. In manchen Fällen ist der Spielabbruch dann unvermeidbar. Dazu zählen laut DFB-Regularien auch eine besonders schwere Verletzung eines Spielers oder ein Todesfall im Umfeld des Spiels (Spieler, Offizielle, Zuschauer).

Regionalligaspiel nach schwerer Verletzung abgebrochen

Eine solche Situation ereignete sich zuletzt im Mai. Nach einer schweren Verletzung eines Spielers wurde die Partie der Fußball-Regionalliga Südwest zwischen der TSG Hoffenheim II und dem VfR Aalen vorzeitig abgebrochen. Aalens Stürmer Steffen Kienle war bei einem Angriff an den Torpfosten gestoßen und bewusstlos liegen geblieben. Daraufhin wurde die Partie nach 58 Minuten vom Schiedsrichter vorzeitig beendet.

Als Kienle abtransportiert wurde, sei er wieder bei Bewusstsein gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Nach dem Unfall standen die Spieler beider Mannschaften offenbar unter Schock und sahen sich nicht in der Lage, das Duell fortzusetzen. „Wir haben es Aalen überlassen. Wir hätten auch nicht mehr spielen wollen“, sagte Hoffenheims-Co-Trainer Aytac Sulu laut dem Portal „Schwäbische.de“.

Ein anderer Vorfall dürfte vielen Fußballfans noch gut in Erinnerung sein: der Fall Christian Eriksen. Der dänische Nationalspieler war am 12. Juni 2021 in Kopenhagen während des EM-Gruppenspiels gegen Finnland auf dem Rasen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Das Spiel wurde anschließend fortgesetzt, was von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern – aber auch von Expertinnen und Experten – kritisiert wurde.

Der Däne Christian Eriksen musste auf dem Feld wiederbelebt werden. Das Spiel wurde fortgesetzt. © Quelle: imago images/Newspix24

Ex-Schiedsrichter Lutz Wagner sagt dazu: „Der Fall von Eriksen bei der EM 2021 hat gezeigt, dass es wichtig ist, die Betroffenen zu hören.“ Letztlich hätten die Spieler entschieden, dass sie weiterspielen wollen. „Sie haben gewusst, dass Eriksen bei Bewusstsein ist und medizinisch versorgt wird. Und er wollte, dass sie weiterspielen. Wenn die Spieler das so entscheiden, ist das vollkommen in Ordnung.“

Mit Material der dpa