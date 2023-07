Mutmaßliche Sextäter von Palma: Gericht wertet Handyaufnahme als belastend

Die Mobiltelefone der fünf deutschen Urlauber, die seit der vergangenen Nacht auf Mallorca in Untersuchungshaft sitzen, sind beschlagnahmt worden. Die „manada alemana“ – als „deutsches Rudel“ bezeichnet sie die spanische Presse – steht im Verdacht, auf der „Urlaubsinsel der Deutschen“ eine Gruppenvergewaltigung begangen zu haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mallorquinische Polizei findet Handyaufnahme der Vorgänge

Einer von ihnen soll die Gewalttat laut Pressemitteilung der Polizei obendrein mit dem Handy gefilmt haben. Die mallorquinische Polizei, die die Männer am Freitag festgenommen hatte, fand nach Informationen der spanischen Tageszeitung „El País“ bereits eine entsprechende Aufzeichnung.

Das mutmaßliche Opfer – eine 18-Jährige, die mit Freundinnen auf Mallorca Urlaub machte – hatte auf der als Ballermann bekannten Playa de Palma einen jungen Mann kennengelernt und ihn in der Nacht zum Donnerstag vom Strandclub zu seinem Hotel begleitet. Dort wurde die Frau an der Rezeption abgewiesen, weil sie nicht als Gast registriert war. Das Paar wich auf ein Hotel aus, in dem Freunde ihres Begleiters untergekommen waren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach einvernehmlichem Sex mit dem Mann erschienen in dem Zimmer laut Aussage der Frau zunächst zwei, dann drei weitere der Freunde. Insgesamt vier hätten die junge Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen. Einer begleitete demnach die Verängstigte, die zwischenzeitlich ins Badezimmer geflüchtet war, schließlich zu ihrem Hotel zurück, von wo aus sie in den frühen Morgenstunden des Donnerstags einen Notruf an die Polizei absetzte. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Steht ein höheres Strafmaß an, kann die U-Haft Jahre dauern

Untersuchungshaft in Spanien muss innerhalb von 72 Stunden nach der Festnahme verhängt werden, was im Fall der ursprünglich sechs festgenommenen Deutschen am späten Samstagabend geschah. Bereits am Samstagmorgen waren die sechs Beschuldigten, die die Nacht zuvor auf dem Polizeirevier hatten bleiben müssen, in das Gerichtsgebäude in Palma gebracht worden. Vernehmungen – auch die des mutmaßlichen Opfers – fanden aber erst ab dem Nachmittag statt. Kurz vor 23 Uhr wurde dann einer der sechs Deutschen gegen Kaution freigelassen und von Angehörigen abgeholt.

Während U-Haft in Deutschland im Höchstfall sechs Monate dauert, ist in Spanien in besonderen Fällen eine Festsetzung von Verdächtigen über bis zu vier Jahre möglich. Wenn bei einer Straftat eine Verurteilung zu mehr als drei Jahren Haft im Raum steht, kann die Untersuchungshaft zwei Jahre dauern.

Den fünf mutmaßlichen Vergewaltigern drohen bis zu zwölf Jahre Gefängnis

Das träfe auf das Quintett der Festgesetzten – alle deutsche Staatsbürger zwischen 21 und 23 Jahren – zu: Würden die mutmaßlichen Gewalttäter einer Gruppenvergewaltigung für schuldig befunden, läge der Strafrahmen zwischen zehn und zwölf Jahren. Auf sexuelle Gewalt ohne Vergewaltigung steht in Spanien bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug. Nach einer Gruppenvergewaltigung in Pamplona im Jahr 2016 hatte es eine Gesetzesverschärfung gegeben. Die Möglichkeit, dass die fünf Inhaftierten auf Kaution aus der Untersuchungshaft freikommen, besteht nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Richter Gnadenlos“ gilt in spanischen Justizkreisen als besonnener Jurist

Der Haftrichter ist Antoni Rotger, der von deutschen Boulevardmedien als „Richter Gnadenlos“ verunglimpft worden war, nachdem er im Vorjahr die 13 deutschen Verdächtigen im Fall einer schweren Brandstiftung wochenlang ohne Kautionsoption in U-Haft belassen hatte. Ein mediales Zerrbild: Rotger, Vorsitzender des Ermittlungsgerichts Nummer 8, gilt – so die „Mallorca Zeitung“ – in spanischen Justizkreisen als Spektakeln abgeneigter und besonnener Richter. Die in Haft verbliebenen Kegelbrüder und mutmaßlichen Brandstifter kamen damals allerdings nur deswegen nach zwei Monaten aus der U-Haft, weil ihre Anwälte die Freilassung während Rotgers Urlaub erwirkt hatten.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wichtigstes Beweisstück für die sexuelle Gewalt ist die Handyaufnahme

Laut der katalanischen Tageszeitung „La Vanguardia“ geht das Gericht davon aus, dass es ausreichend belastende Hinweise gibt, die belegen sollen, dass die jungen Männer das Mädchen trotz Widerstands missbraucht haben. Wichtigstes Beweisstück sei dabei die Handyaufnahme der Vorgänge in dem Hotelzimmer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dem aus der U-Haft entlassenen Mann handelt es sich einem Bericht der Online-Ausgabe von „La Vanguardia“ zufolge um denjenigen der Sechs, der die Frau beruhigt und sie zu ihrem Hotel zurückbegleitet hatte.