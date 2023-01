Mutmaßliche Pinkelattacke im Flieger: Inder festgenommen

Lastwagen rast in Wartende vor Krematorium: 19 Menschen sterben

In Südostchina ist ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast und hat dabei 19 Menschen getötet. Die Opfer standen vor einem Krematorium, weil sie am nächsten Morgen einer Einäscherung beiwohnen wollten. Die Ursache des Unglücks soll nun untersucht werden, so eine chinesische Nachrichtenagentur.