Vereinbarkeit von Mutterschaft und Profi-Fußball: Nationalspielerin Leupolz fordert einheitliche Regeln

Lebenslange Führerscheinsperre

Urteil nach Todesfahrt am Berliner Ku‘damm: Fahrer muss dauerhaft in Psychiatrie

Am 8. Juni 2022 rast ein Auto am Berliner Ku‘damm in eine Schulklasse. Eine Lehrerin stirbt, ein Lehrer und elf Schüler werden zum Teil schwer verletzt. Nun hat das Landgericht in Berlin das Urteil gegen den 30-jährigen Fahrer gesprochen.