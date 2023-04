Mysteriöse Bojen schwemmen im Nordosten Australiens an

In Australien häufen sich die Berichte von seltsam aussehenden Geräten, die an der Küste im Osten des Landes und am berühmten Great Barrier Reef angeschwemmt werden. Naturschützer sind der Sache nun auf den Grund gegangen und haben eine schlaue Lösung gefunden.

An den Küsten im Nordosten Australiens und ganz nahe am Great Barrier Reef schwemmen seit einiger Zeit immer mehr mysteriöse runde Objekte an.

Sie sehen ein wenig wie eine Kreuzung aus Landmine und einem Roboterstaubsauger aus. Auch der Gedanke an geschickte Spionagegerätschaften oder Mini-Ufos könnte aufkommen: An den Küsten im Nordosten Australiens und ganz nahe am Great Barrier Reef schwemmen seit einiger Zeit immer mehr mysteriöse runde Objekte an. Die flachen Geräte, an denen oftmals Fischnetze hängen, haben Spaziergänger und Strandbesucher in Alarmbereitschaft versetzt. Auch Naturschützer reagierten anfänglich mit Besorgnis auf die angespülten runden Objekte.

Enorme Zunahme innerhalb eines Jahres

Inzwischen konnte jedoch das Rätsel gelöst werden, was hinter den Objekten steckt. So soll es sich um schwimmende Echolote handeln, die Fischer verwenden, um die besten Fanggründe auszuloten. Denn die Bojen helfen ihnen, den Standort herauszufinden, wo sich Fischschwärme aufhalten.

Der australische Fischer Chris Bolton, der zwischen Cairns und Townsville im Bundesstaat Queensland operiert, stößt inzwischen so häufig auf die Echolotbojen, dass er bereits von einem Fall von Umweltverschmutzung spricht. „Wir finden sie jetzt sehr regelmäßig, mindestens einmal pro Woche“, sagte er dem lokalen Sender ABC. „Ich bin mir nicht sicher, wie so viele verloren gehen können.“ Einige seien schon immer mal angespült worden, aber über die letzten zwölf Monate hätte dies nun enorm zugenommen.

Beliebte Methode im Südpazifik

Laut der Tangaroa Blue Foundation, eine Organisation, die überwacht, wie viel Müll im Meer schwimmt und bei dessen Entsorgung hilft, stammen die Bojen aus dem Südpazifik. Dort sollen vor allem die Fischer, die mit Langleinen arbeiten, sie zum Aufspüren von Fischen verwenden.

Langleinen sind eine sehr umstrittene Fangmethode. Laut der Umweltorganisation Greenpeace werden sie zwischen Meeresoberfläche und Grund angebracht. „Die Hauptleine kann über 100 Kilometer lang sein und mit vielen tausenden Köderhaken bestückt sein“, schreiben die Umweltschützer auf ihrer Webseite. „Sie haben dazu beigetragen, dass Schwertfisch und Thunfisch in wenigen Jahren überfischt wurden.“ Als Beifang würden besonders Meeresschildkröten und Seevögel leiden, heißt es weiter.

Geschickte Zweitverwertung

Die Tangaroa Blue Foundation hat sich deswegen vorgenommen, den Bojen ein deutlich positiveres „zweites Leben“ zu geben. Die Meeresschutzorganisation zweitverwertet die Echolote und nutzt sie, damit kommerzielle Fischer mit ihnen sogenannte „Geisternetze“ und andere große Trümmerstücke im Meer markieren können, die zu groß sind, als dass sie sie selbst aufsammeln könnten.

„Geisternetze“ sind Netze, die Fischer verloren haben und die nun „herrenlos“ im Ozean umhertreiben. Letztere stellen eine große Gefahr für viele Meerestiere wie Fische, Dugongs oder Schildkröten dar, die sich in den Netzen verfangen und einen oft qualvollen Tod sterben. Die Netze könnten durchaus „so groß wie ein Fußballfeld“ sein, berichtete Heidi Tait, CEO der Tangaroa Blue Foundation. Im Great Barrier Reef würden sie nicht nur „unermesslichen Schaden an Meereslebewesen“ anrichten, sondern auch an den zerbrechlichen Korallen, wenn sie sich in den Riffen verfangen.

Das Projekt, das den Namen „Project ReCon“ trägt und seit April läuft, ist dank einer Kooperation mit dem spanischen Techunternehmen und Hersteller der Bojen, Satlink, möglich. Satlink hilft, die Bojen per Satellit zu orten, so dass Teams der australischen Organisation die Netze oder andere Trümmer zeitnah im Meer einsammeln können.