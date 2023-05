﻿Amputation und Koma nach Insektenstich: Wirt kämpft sich zurück ins Leben

Hannover. Wenn man wie Jürgen Becker dem Tod relativ frisch von der Schippe gesprungen ist, wenn man seine Beine verloren hat, wenn man wochenlang im Koma lag und unzählige Opera­tionen hinter sich hat – ja, dann ist man bereits froh über die Überwindung auch kleiner Alltagshürden. „Also, wenn ich selbst auf die Toilette gehen kann, ohne dass mir jemand aufs Klo rauf- und wieder runterhelfen muss“, erzählt der Wirt der Klubgaststätte von Arminia Hannover lächelnd.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rückblick: Nach einem Insektenbiss beim Rasenmähen im September vergangenen Jahres trat bei Becker über eine Meningokokkensepsis das Waterhouse-Friderichsen-Syndrom (WFS) auf, das in 90 Prozent der Fälle zum Tod führt. Das Leben blieb, aber beide Beine mussten ab zehn Zentimetern unterhalb des Knies amputiert werden. Wochenlang lag Becker in der Medizinischen Hochschule (MHH) im Koma. „Dreimal war ich schon tot, bevor man mich zurückholte“, sagt er.

Aus der MHH ging es Weihnachten in die Anschlussheilbehandlung nach Bad Eilsen, am 11. Januar zog Becker wieder in seine Wohnung über der Klubgaststätte ein. Im Rollstuhl. Von Mitte März bis zum 20. April war er erneut in der Reha in Bad Eilsen. „Bei der ersten Reha ging es um Wundversorgung und Oberflächenbehandlung, bei der zweiten ging es um konkreten Muskelaufbau.“ Becker grinst: „Das war schon recht kraftintensiv.“ Und es tat gut, denn „jetzt kann ich allein vom Stuhl aufstehen“ – und eben auch vom Toilettensitz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Intensives Muskeltraining bleibt nötig

Ohne Muskelaufbau gibt es keinen Fortschritt, egal, wie gut die Prothese ist und wie sie sitzt. Also kämpft sich der 58‑Jährige täglich in die Bewegung. Die meisten Herausforderungen seien unsichtbar. „Die abgeschnittenen Beine, die nimmt man wahr. Man sieht, dass ich Prothesen trage. Die werden elektronisch betrieben, und ich kann gehen. Aber das, was man nicht sieht, das ist echt anstrengend.“ Es sind die tiefen Muskeln, die bewegt und gestählt werden müssen. „Das kann man nur mit Physiotherapie schaffen.“ Und das macht Becker nun dreimal in der Woche im Intensivtraining in der MHH.

Dabeibleiben, kämpfen. Einfach, um das zu tun, was er vorher mit links gemacht hat. Und er hat Erfolg: Becker zeigt, wie stark er seinen Oberkörper schon drehen kann. „Die Alltagsdinge haben sich schon verbessert“, sagt er. „Beim Muskelaufbau bin ich bei 60 Prozent.“ Er habe jetzt eben „Hightechfüße mit Elektronikunterstützung“, das helfe gewaltig. Wobei es auch hier Tücken gibt, weil sich Strom und Wasser nicht immer bestens vertragen. „Duschen ist mit diesen Füßen natürlich nicht drin.“ Dafür könne er sich schon selbst aus der Badewanne in den Rollstuhl ziehen und umgekehrt. „Aber ich muss mir eben jeden Weg überlegen, ob ich ihn gehe.“

Länger als zehn Minuten stehen zu können, ist sein Ziel

Seine selbst gesteckten Tagesziele – etwa länger als zehn Minuten stehen – erreiche er noch nicht, sagt er. Das wurmt ihn schon. „Ich wollte gern wieder in der Gaststätte arbeiten, nach dem Training in der MHH Getränke für die Darter rausgeben, damit meine Kollegen hier auch mal zur Ruhe kommen. Aber ich kann es einfach noch nicht.“ Dafür gewann er die eigene Wette, „ob ich hier auf dem nassen Rasen in Turnschuhen den Ball aufs Tor bekomme“, das hat ihn schon etwas stolz gemacht. „Das war ein schönes Gefühl.“

Immer am Ball bleiben: Arminia-Wirt Jürgen Becker kämpft sich ins Leben zurück. © Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für eher „verrückt“ hält ihn sein Sohn Nikolai, auch wenn in dem Wort „verrückt“ ganz viel Liebe steckt. Der 17‑Jährige war im vergangenen Jahr gerade auf dem Weg zum Gardasee auf Klassenfahrt, als die Nachricht kam, dass der Vater ins Koma gefallen war. „Ich konnte nicht mehr schlafen, war echt fertig.“ Das hat sein Vater mitbekommen. „Der Niki hat schon am meisten gelitten“, sagt Becker. „Ja, ich hatte echt Angst um meinen Vater“, bestätigt der 17‑Jährige. „Als ich ihn das erste Mal in der MHH besucht habe, dachte ich, ich werde ohnmächtig.“

Hat noch Angst um seinen Vater: Nikolai (17) mit Arminia-Klubwirt Jürgen Becker. © Quelle: Petra Rückerl

Dass Becker sich so gar nicht schont, das treibt seinen Sohn schon um. „Es ist für mich schwierig, ich hab damit noch nicht abgeschlossen.“ Er hat Angst, dass sein Vater sich übernimmt. „Er fährt schon Trecker, und ich sage ihm, er soll es lassen. Der kommt doch gar nicht schnell genug runter, wenn es brennt“. Aber Nikolai weiß auch: „Mein Vater muss was tun, so war er schon immer. Er findet immer eine Aufgabe. Er hat eben einen Knall“, sagt er – mit ganz viel Zärtlichkeit in der Stimme.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.