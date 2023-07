Wegen Antikriegsbild seiner Tochter verurteilt: Russe bittet um Todesstrafe

„Diese Bewegung ist für uns an ihrem Ende“

Umstrittene Bremer Ortsgruppe von Fridays for Future löst sich auf

Die Ortsgruppe von Fridays for Future in Bremen will nicht länger Teil der weltweiten Klimabewegung sein: Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten gaben jetzt ihre Auflösung bekannt. Die Gruppe sah sich in der Vergangenheit unter anderem mit internen Antisemitismusvorwürfen konfrontiert - und äußert nun selbst scharfe Kritik am Dachverband.