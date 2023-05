﻿Nach Fischsterben in der Oder: 2100 Störe im Fluss ausgesetzt

Criewen. Die Giftkatastrophe, die im Sommer 2022 ein enormes Fischsterben in der Oder auslöste, machte auch vor den Babystören nicht halt: 20.000 Nachzuchttiere, die in zwei großen Bassins im Oderwasser heranwuchsen und sich dort an das Flusswasser gewöhnen sollten, starben. „Den Kollegen standen die Tränen in die Augen“, erinnert sich Jörn Geßner, Forscher beim Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB).

Der tausendfache Tod in den Zuchtbecken war wenigstens nicht völlig sinnlos: Er brachte die Forscher auf die wesentliche Ursache für das Fischsterben in dem deutsch-polnischen Grenzfluss. Denn man war zu Beginn der Flusspest davon ausgegangen, dass vor allem hoher Salzgehalt im Wasser Plötzen, Aale und andere Flussfische tötete.

Goldalge produzierte das tödliche Gift in der Oder

Störe jedoch können Salzwasser aushalten. Sie wandern nach dem Laichen in die Ostsee. So kamen die Giftdetektive der Goldalge auf die Spur – sie produzierte das tödliche Gift, das den ganzen Fluss heimsuchte. Salzeinleitungen und hohe Temperaturen hatten die Blüte allerdings begünstigt.

Die Oder und der Stör – diese besondere Beziehung ist seit Montag noch enger: 2100 Jungtiere sind im Beisein und unter Mithilfe von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) und der Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Christiane Rohleder, in den Fluss gesetzt worden. Die Politiker sind aber nicht angereist, weil sie auf einmal ihr Aquarianerherz entdeckt hätten.

Axel Vogel (Grüne), Umweltminister von Brandenburg und weitere Personen setzten Störe in den Fluss Oder im Nationalpark Unteres Odertal aus. © Quelle: Patrick Pleul/dpa

Der Stör steht in diesen Tagen symbolisch für etwas Größeres: Für einen heimgesuchten Fluss, dem es immer noch schlecht geht. Von einem „Zeichen der Hoffnung“ sprich Vogel, Rohleder von einem „Auftrag“ nach der Katastrophe von 2022. Die beiden Statements lassen sich grob so übersetzen: Es gibt noch viel zu tun, der Flusskollaps kann sich wiederholen – und politisch ist die Suche nach Ursachen und Abhilfe heikel.

„Wenn ein Prozent der Tiere das Alter der Geschlechtsreife erreicht, wäre ich zufrieden“, sagt Wissenschaftler Geßner und fängt mit einem Käscher die rund zehn Zentimeter langen Jungfische aus einem Tank. In einem anderen Bassin warten etwa hundert größere Exemplare darauf, dass Helfer sie in Schüsseln zum Ufer tragen und in die Freiheit entlassen. Störe sind urtümliche Tiere, 200 Millionen Jahre alt ist ihre Art, gern bezeichnet man sie als Dinosaurier unter den Fischen. Ihre Haut fasst sich nicht glitschig-fischig an, sie ist rau und hart, die muskulösen Fische schlagen um sich, wenn man sie aus dem Transportgefäß nimmt.

Der letzte Baltische Stör starb im Jahr 1996

Die Brut, die an diesem Tag in Richtung Stettiner Haff schwimmen wird, stammt von kanadischen Eltern ab. Denn den letzten Baltischen Stör – früher ein beliebter Speisefisch – fand man 1996 tot in Estland. Gift, Barrieren und Fischerei hatten der Art den Garaus gemacht.

Seither galt die Art rund um die Ostsee als ausgerottet. Doch die baltischen Staaten, Deutschland und Polen schlossen sich für ein Wiederansiedlungsprojekt zusammen. Demnächst will Schweden beitreten. Seit 2007 sind 3,5 Millionen Jungtiere ausgesetzt worden. Der Erfolg ist schwer messbar. Ein 2,5 Meter großes Tier wurde vor fünf Jahren in der Oder gefangen. Insgesamt drei große Heimkehrertiere nach fünf Jahren – das ist die offiziell gesicherte Quote. Derzeit arbeiten Forscher an Sendern. Und die am Montag ausgesetzten großen Tiere tragen Markierungen an der Rückenflosse, damit Fischer Funde melden können.

Doch die Störfreunde, zu denen der Nabu, und andere Umweltorganisationen gehören und die vom Bund sowie den Ländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern finanziell unterstützt werden, können noch so viele Fische aussetzen.

Wenn der Fluss krank ist, ist das Projekt akut bedroht. „Die Situation ist nach wie vor nicht geklärt“, sagt der Vorsitzende des Nabu Deutschland, Jörg Andreas Krüger. „Es wird weiter zu viel Salz in die Oder geleitet und der Ausbau des Flusses droht den ökologischen Zustand des Flusses zu verschlechtern.“

Fischsterben in der Oder: Absprachen mit der polnischen Regierung sind schwierig

Greenpeace hat mittlerweile mehrere Unternehmen in Polen als Verursacher für die Salzeinleitungen benannt. Es geht um Kohle- und Kupferindustrie. Doch die Salzkonzentrationen sind weiter viel zu hoch. Ministerin Steffi Lemke (Grüne) sei mit der polnischen Seite im Gespräch, versichert ihre Staatssekretärin, ein Treffen sei geplant. Doch räumt Rohleder ein: „Wir wissen nicht, was die polnische Seite als Lösung diskutiert.“ Die Einleitungen müssten abnehmen, sonst drohe die Wiederholung der Katastrophe von 2022. Und ein Frühwarnsystem müsse her.

Nach Wochen der Hitze und Dürre war das Wasser an der Oberfläche bis zu 30 Grad warm, berichten Forscher, die die leblosen Störe aus den Bassins fischten. Dass Salz, Hitze und Algen eine unheilvolle Kettenreaktion auslösten, lag auch an der geringen Wassermenge in der Oder. Deshalb ist die Situation derzeit noch entspannter. In den Auen steht noch Wasser, das Frühjahr war feucht.

Ausbau der Oder ist Streitthema zwischen deutschen Umweltschützern und der polnischen Seite

Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel hält es für möglich, dass der derzeit hohe Salzgehalt im Oderwasser sogar Absicht sein könnte. Die Bergbau- und Industrieunternehmen entlang der Oder und ihrer Nebenflüsse hätten möglicherweise jetzt vermehrt salzhaltiges Wasser in den Fluss geleitet, um im Sommer größere Rückhaltereserven zu haben. Denn beim Salz im Flusswasser gilt wohl: Die Dosis macht das Gift. „Am Ende kann es aber nicht nur um solche Notlösungen gehen, sondern wir müssen erreichen, dass das Salz nicht mehr in den Fluss eingeleitet wird“, sagt der Umweltminister.

Die jetzt eingesetzten Jungstöre müssten also wohlbehalten die Ostsee erreichen – falls sie sich kein Fischadler krallt. Wenn sie dann in zehn, 15 Jahren zurückkehren, um zu laichen, könnten sie einen völlig veränderten Fluss vorfinden: eine ausgebaggerte Wasserstraße mit befestigten Ufern statt den malerischen Sandstränden und Grasüberhängen, wie sie derzeit noch das Ufer prägen. Denn das ist das zweite große, grenzüberschreitende Streitthema am Fluss: Der Ausbau der Oder, den die polnische Seite vorantreibt.

Nationalparkchef Dirk Treichel fordert mindestens ein Ausbaumoratorium, um den 2015 beschlossenen Ausbau unter den Bedingungen von Klimaerhitzung, Wasserarmut und Giftkatastrophe neu zu bewerten. Doch die Gespräche seien „extrem schwierig“ gerade, sagt er. Als „Weckruf“ will er die Störauswilderung verstanden wissen – auf dass sich Deutschland und Polen darauf verständigen, „sich für diesen einzigartigen Lebensraum einzusetzen“. Damit der Stör, der seit der Dinosaurierzeit alle Katastrophen überdauert hat, nicht am Menschen scheitert.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.