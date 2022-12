Nach Gewalttat in Schorndorf: 57-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Der Influencer Jamootv sollte in einer „Challenge“ eine Nacht auf einer Insel in einem Teich bei Hannover verbringen. Als er diese am nächsten Morgen wieder verlassen wollte, blieb er im zugefrorenen Teich stecken. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz an, den der Bürgermeister ihm nun in Rechnung stellen will.