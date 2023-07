Nach Hitze am Samstag: Meteorologen warnen vor Unwettern im Westen

Nach dem sehr heißen Samstag soll es am Sonntag vor allem im Westen Deutschlands gewittern. Die hochsommerliche Hitze entwickelt sich dort laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu einer Schwüle, die sich in Gewittern entlädt.

In Nordrhein-Westfalen und vor allem der Rheinregion steigen die Temperaturen am Wochenende auf bis zu 35 Grad. Vereinzelt kann es laut DWD schon am Samstag zu starken Gewittern kommen. Am Sonntag wird es dann wohl unangenehm schwülheiß. Am Abend steigt damit das Risiko für kräftige Schauer und Gewitter immer weiter, so der DWD.

Spätestens am Sonntag soll es dann in der gesamten Westhälfte Deutschlands teilweise kräftig gewittern. Die dunkle Front zieht von Belgien und den Niederlanden über die Bundesrepublik. Die Meteorologen rechnen mit Starkregen und größeren Hagelkörnern sowie Sturmböen und orkanartigen Böen. Teilweise könnten sich die Gewitter zu Unwetter steigern. Sie ziehen nach Süden und Osten.

Auch im Süden und Südwesten wird es laut DWD bereits am Samstag­nachmittag bewölkt. In den Bergen wie den Alpen kann es regnen oder gewittern. In Bayern erreichen die Höchst­temperaturen am Wochenende 30 bis 36 Grad. In der Nacht zu Sonntag gelten Schauer oder Gewitter noch als gering wahrscheinlich. Am Sonntag­nachmittag aber steigt in den Alpen und im Westen Bayerns das Gewitterrisiko.

Trotz Blitz und Donner: Laut Vorhersage bleibt es kommende Woche sommerlich. Die Temperaturen fallen durch die Gewitter insgesamt nur leicht auf bis zu 27 Grad im Norden, bis zu 30 Grad im Osten und bis zu 33 Grad im Westen und Süden. Wechselhaft wird es trotzdem. Mal herrscht am Himmel ein Sonne-Wolken-Mix, mal gibt es Schauer und Gewitter.

Am Montag erreichen die Gewitter den Süden und Osten

In der Nacht zu Montag dauert der Regen im Westen, Nordwesten und Norden weiter an. Mitunter gibt es weiterhin kräftige Gewitter. In Schleswig-Holstein und Hamburg sollen die Tiefstwerte nachts bei um die 17 Grad liegen. Abgesehen von Gewitterböen weht dort ein schwacher Wind. In Mecklenburg-Vorpommern kann es in der Nacht zu Montag zu einzelnen Gewittern kommen. Und für den Westen Brandenburgs sind gegen Montag Schauer mit vereinzelten Gewittern angesagt.

Im Rest Deutschlands sollen in der Nacht zu Montag nur noch einige Wolken durchziehen. Schauer oder Gewitter gibt es dort nur noch vereinzelt. Im Südosten und Osten bleibt es trocken. Die Tiefsttemperatur sinkt auf 22 bis 16 Grad, im Südosten auf 14 Grad.

Am Montag kippt das Wetter laut DWD aber auch im Osten und Süden erneut. Zunächst bleibt es heiter, sagen die Meteorologen, später könnten starke Gewitter mit Starkregen und Hagel aufziehen. Im Süden und Südosten bewegen sich die Temperaturen bei schwülheißen 29 bis 32 Grad. Im Westen und Norden soll es am Montag hingegen kaum noch Schauer und Gewitter geben.

In der Nacht zu Dienstag soll es abwechselnd wolkig und klar bleiben. Im Osten und in den Alpen könnte es regnen. Allgemein soll sich das Wetter zum Dienstag hin beruhigen. Im Norden wird es laut DWD wechselnd bewölkt, im Süden heiter. Im Laufe des Tages können im Süden erneut teilweise starke Gewitter mit Unwetter­gefahr aufziehen. Die Temperaturen erreichen hoch im Norden und im Nordwesten 23 bis 27 Grad. Die höchsten Werte liegen bei 28 bis 35 Grad. Von Süden nach Westen weht Wind, der den Himmel belebt, aber bei Gewittern zu Sturmböen führen kann.

In der Nacht zu Mittwoch sollen die teils starken Gewitter und teils kräftigen Starkregen im Süden und Osten anhalten. Nach Westen und Norden lockern die Wolken auf. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 19 und 13 Grad.

