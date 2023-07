Düsseldorfer Flughafen-Chef will Sicherheitskonzepte bundesweit prüfen

Düsseldorf. Nach der Klebe-Aktion der Klimaschutzgruppe Letzte Generation am Düsseldorfer Flughafen hat der Airport-Chef das Sicherheitskonzept für das Areal verteidigt - aber mögliche Nachbesserungen in Erwägung gezogen. Der Zaun um das Gelände erfülle „alle gesetzlichen Sicherheitsanforderungen nach den hohen deutschen und europäischen Anforderungen“, sagte Flughafen-Geschäftsführer Lars Redeligx der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag).

Am Donnerstag hatten sich sieben Aktivisten auf dem Rollfeld am Flughafen in Düsseldorf festgeklebt. Die Folge waren Flugausfälle und -verspätungen. Es wurden nach Angaben eines Flughafen-Sprechers insgesamt 48 Flüge annulliert und zwei umgeleitet. Bis in den Abend habe es bei vielen der insgesamt 480 Flüge Verspätungen gegeben, in Einzelfällen bis zu 90 Minuten. Am Hamburger Flughafen sorgte eine ähnliche Aktion der Klimaaktivisten zeitgleich für Ausfälle.

Meldesystem an Zäunen soll schnelle Reaktionen möglich machen

Redeligx sagte zu dem Zaun am Flughafen: „Es ist ein Stabgitterzaun, robuster als Maschendrahtzäune und mit Überkletterungsschutz ausgestattet. Er wird regelmäßig von Flughafensicherheit und Bundespolizei bestreift, auch wenn wir natürlich nicht ständig an jeder Stelle sein können. Und er beinhaltet ein Alarm- und Meldesystem, mit dem wir in Deutschland technologisch führend sind.“

Nur vier Minuten, nachdem der Alarm in der Verkehrszentrale des Flughafens eingegangen sei, seien die ersten Einsatzkräfte vor Ort gewesen, so Redeligx. Damit sei verhindert worden, dass sich die Aktivisten großflächig über das Gelände verteilen konnten. „Dass nur ein Teil der Aktivisten sich letztlich nur an einer Stelle festkleben konnte, ist auch ein Ergebnis dieser kurzen Reaktionszeit.“

Sicherheitspersonal und Polizisten stehen auf dem Flugfeld und versuchen Aktivisten der Gruppe Letzte Generation vom Asphalt zu lösen, nachdem sie sich festgeklebt haben. © Quelle: David Young/dpa

Führen die Klima-Proteste zu höheren Sicherheitsstandards?

Trotzdem wolle man das Sicherheitskonzept kontrollieren, sagte Redeligx. Man befinde sich „mitten in der Manöverkritik mit der Bundes- und der Landespolizei“. Selbstverständlich müsse man vor der dem Hintergrund der Ereignisse bundesweit überprüfen, inwieweit in Zukunft eine noch stärkere Sicherung erforderlich sei.

RND/dpa