Papst Franziskus kann das Krankenhaus am Samstag verlassen

Papst Franziskus soll am (morgigen) Samstag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Genesung des 86-Jährigen von einer Bronchitis verlaufe normal, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Freitag mit. Er werde an der Palmsonntagsmesse auf dem Petersplatz teilnehmen. Unklar war, ob der Papst eine Predigt halten oder jemand anders seine Worte vortragen würde. Der Papst wurde am Mittwoch in die Poliklinik Gemelli in Rom gebracht und seitdem intravenös mit Antibiotika behandelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Donnerstag sei mit einer normalen Genesung gut verlaufen, teilte Bruni mit. „Am Abend hat Papst Franziskus zusammen mit allen, die ihm in diesen Tagen des Krankenhausaufenthaltes beistehen, eine Pizza gegessen.“ Darunter seien Ärzte und Krankenschwestern, aber auch Helfer und Sicherheitspersonal gewesen. Am Freitagmorgen las Franziskus Zeitungen und nahm nach dem Frühstück seine Arbeit wieder auf. Seine Rückkehr nach Hause werde für Samstag erwartet.

Mit Atemnot ins Krankenhaus

Der Vatikan schien bemüht, etwaige Sorgen mit Blick auf die Fähigkeit des Papstes, sein Amt angemessen auszuführen, zu zerstreuen. Fast unmittelbar nach der Bekanntgabe des Entlassungstermins wurde mitgeteilt, dass Franziskus am Montag die Ministerpräsidentin von Bosnien-Herzegowina, Borjana Kristo, zu einer Privataudienz im Apostolischen Palast treffen wolle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Franziskus war am Mittwoch von seiner wöchentlichen Audienz auf dem Petersplatz in seine vatikanische Residenz zurückgekehrt und danach in die Klinik gefahren worden. Der Vatikan teilte mit, er habe in den vorangegangenen Tagen unter Atemnot gelitten. Ein Sprecher des Kirchenstaates nannte am Donnerstagabend eine genaue Diagnose: Franziskus habe eine Bronchitis, die er sich durch eine Infektion zugezogen habe. Die Behandlung mit Antibiotika habe bereits zu einer deutlichen Verbesserung seines Gesundheitszustandes geführt.

Unklar war, inwieweit der Papst an den Feierlichkeiten der Karwoche teilnehmen kann. Zu den Terminen gehören eine Kreuzwegprozession mit Gebeten am Karfreitag und die Ostermesse am 9. April, der traditionell eine päpstliche Ansprache vom Balkon des Petersdoms folgt.

RND/AP