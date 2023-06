Nach Psychothriller-Serie: Tom Holland nimmt sich eine Auszeit

Tom Holland will sich eine Auszeit vom Schauspielern nehmen. Ein Jahr soll die Pause dauern, wie die „Daily Mail” berichtet. Der 27-Jährige begründet den Schritt damit, dass ihn seine letzte Rolle „kaputt gemacht” habe. Der Brite spielt in der neuen Miniserie “The Crowded Room” einen jungen Mann, der grauenhaftes Verbrechen begangen haben soll. Die Thriller-Serie soll am 9. Juni bei AppleTV starten.

Holland, der vor allem durch seine Rolle als Spider-Man in Marvel-Kinofilmen wie „Avengers: Civil War” und „Spider-Man: No Way Home” populär geworden ist, hat für „The Crowded Room” nicht nur die Hauptrolle übernommen, sondern fungierte auch als Produzent. Diese Doppelbelastung sei hart gewesen, wie Holland sagt.

Dass er nun ein Jahr Pause macht, liege daran, „wie schwierig diese Show war”, so Holland in einem Interview mit wer Webseite „ExtraTV”. Darin sprach er über die Herausforderungen, die die Psychothriller-Reihe gebracht habe.

Tom Holland ist in der Serie, die auf dem Buch „Die Leben des Billy Milligan” basiert, in der Rolle des Danny Sullivan zu sehen. Der junge Mann wird nach einer Schießerei festgenommen. In Gesprächen mit einer Psychologin, gespielt von Amanda Seyfried („Mamma Mia”) gibt er Einblicke in seine Psyche.

Tom Holland wurde in die Rolle von Peter Parker alias Spider-Man weltbekannt. © Quelle: 2021 CTMG / Marvel

„Es war auf jeden Fall eine harte Zeit”, so Holland. „Wir haben bestimmte Emotionen erforscht, die ich definitiv noch nie zuvor erlebt habe, und darüber hinaus hat die Tatsache, dass ich als Produzent mit den alltäglichen Problemen zu kämpfen habe, die mit jedem Filmset einhergehen, für zusätzlichen Druck gesorgt.” Es habe Spaß gemacht und er habe die Lernkurve gemocht, die es mit sich bringe Produzent zu werden. Aber andererseits habe ihn die Show „gebrochen”, er brauche eine Pause.

RND/dad