Nach Schnee und Regen wird es zum Wochenstart etwas freundlicher

Am Sonntag wird es in weiten Teilen Deutschlands nochmal ungemütlich. Zum Wochenstart aber lockert es sich ein wenig auf. Die Temperaturen steigen dann wieder auf 6 bis 8 Grad.

Auch im bayerischen Coburg lag am Wochenende Schnee. Während Schnee und Regen das Wochenende dominieren, soll es sich am Montag von Süden her auflockern.

Offenbach. Schnee, Regen, Sonne: Am Wochenende zeigt sich das Wetter in seiner gesamten Bandbreite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, müssen sich die Menschen im Norden und Nordosten sonntags auf Schneeregen und Wolken bei Höchstwerten zwischen 0 bis 5 einstellen. Auch im Bergland sagt der DWD Schnee voraus. In der Mitte und im Süden des Landes wird es stark bewölkt und regnerisch. Nur im Osten kann sich die Sonne für ein paar Stunden zeigen. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 10 Grad.

In der Nacht zu Montag breitet sich weiter Regen aus, während es im Nordosten schneien kann. Dort warnen die Meteorologen vor möglicher Glatteisbildung. Die Tiefstwerte liegen zwischen 0 und 7 Grad.

Zum Wochenbeginn rechnet der DWD mit etwas milderem Wetter. Der Montag startet zunächst bewölkt und regnerisch, später lockert es sich von Süden her auf. Nur im Osten und im Bergland wird Schnee erwartet. Die Temperaturen erreichen 6 bis 8 Grad, im Norden sind 2 bis 6 Grad vorhergesagt.

RND/dpa